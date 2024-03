Mujer fue al hospital por una gripa y le amputaron las cuatro extremidades: “Vi morir los pies y las manos”

La vida de Sherri Moody, una maestra de Texas, Estados Unidos, cambió en un abrir y cerrar de ojos después de que recurriera al médico por lo que parecía ser un resfriado, pero finalmente terminó viviendo toda una pesadilla, por lo que su historia no tardó en volverse viral y para muchos un ejemplo de resiliencia.

Todo comenzó el mes de abril de 2023, la mujer se encontraba en un viaje escolar disfrutando con sus pequeños aprendices. Allí, la profesora de 51 años comenzó a tener síntomas de un aparente resfriado, presentó picor en la garganta y por ello no le prestó mayor atención.

Con el pasar de los días, Sherri empezó a tener otro tipo de síntomas que, a pesar de que le hicieron prender las alarmas, nunca se imaginó lo que le esperaba. La docente empezó a vomitar, tener fiebre alta, se sentía muy exhausta y, además, tenía dificultad para respirar. Por esta razón, no dudó en buscar ayuda y por eso asistió a un hospital, ya que todo empeoró una noche que se encontraba durmiendo con su esposo.

El diagnóstico devastador

De acuerdo con Medline Plus , sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la sepsis es una respuesta extrema del cuerpo a una infección y puede llegar a ser mortal. “Sin un tratamiento rápido, puede provocar daños en los tejidos, falla orgánica e incluso la muerte”, menciona la página.

“Tuve que buscar en Google qué era la sepsis. No tenía ni idea, somos gente bastante sana. Me di cuenta muy rápido de que estábamos en una situación grave. Me asusté muchísimo”, dijo Sherri.