Venezolano reapareció y se defendió de críticas por no pagar alquiler y recibir dinero gratis en Estados Unidos

Venezolano revela que no paga alquiler y recibe una millonada solo por vivir en Estados Unidos

El venezolano reapareció

Su relato se viralizó y rápidamente desencadenó fuertes críticas en su contra. Por esto, el venezolano no dudó en salir a defenderse y responder ante los comentarios que está recibiendo, lo hizo a través de un nuevo video en TikTok.

“No porque yo esté en un refugio, no porque el Gobierno me esté dando las cosas, no porque yo esté aquí sin trabajar, quiere decir que yo sea un mal venezolano o que yo sea un parásito o vago”, manifestó.