Gabriela Tafur expuso realidad que vive en Estados Unidos: “A duras penas me baño”

Gabriela Tafur habló de cómo es su presente en Estados Unidos

Gabriela Tafur se grabó mientras iba al interior de un auto y aprovechó para referirse a su vida como estudiante, la cual no era muy sencilla . Allí explicó que no dormía casi, se angustiaba y afanaba por los temas académicos y en momentos solo le quedaba tiempo para ducharse.

“ Miren, ustedes no conocen mi faceta como estudiante. No duermo, me angustio un montón, a duras penas me baño, mentiras ”, puntualizó en tono de broma.

De igual manera, confesó que en momentos se desconcentraba y terminaba de “vaga”, por lo que después tenía que adelantarse con todo lo pendiente. “Ayer me quedé a las 2:00 a.m. por estar de vaga, me fui a esquiar este fin semana, así que tenía que entregar una aplicación hoy a las 9:00 a.m. y del estrés me mordí el labio, lo tengo ‘descarnizado’”, contó.