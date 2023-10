Así reaccionó la familia de Esteban Santos a su compromiso con Gabriela Tafur

“ Tener una relación a distancia es bien difícil . Pero hay tres cosas que me han funcionado muy bien. Número uno, tener planes a futuro. Número dos, nunca dejar pasar una despedida sin dejar saber cuándo nos volveremos a ver, es decir, si me despido hoy, saber que en un mes o tal fecha nos volveremos a ver. Por último, la comunicación es clave porque termina en confianza y esa es la base de una buena relación en general. El estar tranquilo es lo principal” , señaló Tafur.

Por su parte, en los videos de sus historias, la también reina de belleza colombiana aprovechó para aclarar si es celosa con su pareja: “Oigan no, para nada, cero. Además, no podría ser celosa. ¿Se imaginan? Me enloquezco. Me enloquecen ustedes”, dijo en su cuenta oficial de Instagram.