Gabriela Tafur apareció llorando y generó preocupación entre sus seguidores. ¿Qué pasó?

Gabriela Tafur es hoy en día una de las presentadoras más famosas de la farándula colombiana, sobre todo por su participación en la nueva temporada del ‘Desafío The Box’ que se estrenó la semana pasada en el Canal Caracol y que ha sido todo un éxito en el país.

Gabriela Tafur hace parte de las presentadoras de 'El Desafío' - Foto: cuenta de instagram @gabrielatafur

En esta nueva temporada, treinta y dos deportistas de alto rendimiento se enfrentarán entre ellos a lo largo del juego para llegar a la final y disputarse varias competencias por el premio de 800 millones de pesos. Cabe mencionar que ya se llevó a cabo el primer duelo en el Box negro, donde una mujer y un hombre regresaron a casa.

Igualmente, los ganadores serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios. En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.

En esta temporada, Tafur es la segunda presentadora más importante después de Andrea Serna, pero es la que más cercanía tiene con cada uno de los desafiantes.

Este jueves, 30 de marzo, la presentadora dejó asustados a sus millones de seguidores de Instagram después de publicar una galería de fotos que en su mayoría se le puede ver llorando.

Claramente, ante lo explícitas de las imágenes, la también modelo decidió contarles que aunque parecen lágrimas de tristeza, al final de todo un esfuerzo, dedicación y disciplina, todo se puede lograr.

“Meses y meses de esfuerzo, noches sin dormir, estrés, lágrimas, sacrificios, ganas de tirar la toalla y de estar constantemente tentada a rendirme. Meses teniendo un hueco en el estómago, poniendo mis capacidades en juicio, estando preparada para lo peor, pero siempre deseando lo mejor. Hoy, por fin, después de tanta espera, recibo la noticia más emocionante y esperada: mi meta (y sueño) se cumplió. El trabajo duro y el esfuerzo sí pagan”, inició diciendo en su post.

La presentadora mostró su lado más sensible - Foto: @gabrielatafur

Luego contó: “Oficialmente, haré parte de la clase 2025 de Stanford GSB y no me cabe el corazón en el pecho. GSB: here I come! 🚀”, fue el largo mensaje con el que la presentadora decidió acompañar la publicación para contextualizar mucho mejor a todos sus admiradores.

“Te amo Gabriela ❤️ felicitaciones”, “Que orgullo, eres una dura!! Más que merecido. Te amo!!”, “Y … hay que estar preparada siempre para lo mejor! Vos sos un cohete”, “La empatía de mostrar lo que se vive al 100%, un acto gigante. Si no se vive solo de momentos felices que se transmiten en Instagram o redes. Y uno se crea un ideal imposible”, “Mil millones de felicidades y bendiciones”, “Muy merecido mi Yayita!! Te amo sooo proud of you!”, fueron varios de los comentarios que le dejaron sus admiradores en la publicación, que en menos de 2 horas ya acumula más de 50 mil me gustas.

Aunque la exreina generalmente suele recibir el apoyo de sus seguidores, también hay personas que no comparten ni les gusta su manera de presentar. Hace poco Gabriela quiso acercarse más con una dinámica de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram y un seguidor la llamó insípida, a lo que ella no dudó en responder con un video que generó todo tipo de comentarios.

“No, otra vez esa insípida en El Desafío. Que vuelva Daniela (Álvarez), ella sí es la indicada. No esa flacuchenta insípida”, fue lo que se leyó en post.

Al ver este comentario, Gabriela decidió tomarlo con humor y dar una respuesta ante la crítica con un video en el que, de manera cómica, imita una voz que dice: “Pues así soy y la ‘queso’... ¡La que soporte”, haciendo movimientos con su cabeza y su cabello, además de hacer un guiño con su ojo.