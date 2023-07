Gabriela Tafur se destapó y reveló cómo es la verdadera relación con su suegra, ‘Tutina’ de Santos

No obstante, recientemente, Gabriela Tafur, ex Señorita Colombia, se robó las miradas de los curiosos con una inesperada entrevista que concedió a la revista Aló , donde quiso hablar un poco sobre su relación sentimental , sus estudios en Estados Unidos y el tipo de vínculo que tiene con los papás de su novio, quienes son Juan Manuel Santos y ‘Tutina’ de Santos.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el medio nacional, que fue replicado por otros portales como Infobae y Pulzo , Gabriela Tafur no tuvo ningún reparo en sincerarse sobre cómo es la verdadera relación con su suegra, al punto de dar detalles puntuales de las dinámicas entre ambas.

La presentadora e integrante del Desafío The Box fue clara en que había una comunicación y energía estupenda, al punto que compartían gustos muy parecidos. las dos han compartido en viajes y destinos, comprando y paseando por lugares similares.

Gabriela Tafur no se guardó nada y también se refirió a Juan Manuel Santos , con quien se lleva muy bien y mantiene una buena cercanía, al punto de que termina recordándole a su padre por ciertos detalles similares que tienen los dos.

“Siempre había tenido ese sueño de irme a estudiar afuera, en alguna de las universidades más importantes del mundo y cuando empecé a salir con Esteban, justo él se iba a ir a vivir a Boston por su maestría en Harvard. Pero curiosamente, cuando él estaba en plena práctica, le tocó irse a vivir a San Francisco por un tiempo, viajé con él y juntos visitamos Stanford… La verdad, me enamoré de la universidad, del campus, del clima, del estilo de vida, porque allá todo es más lento, la comida es orgánica y dije: ‘Aquí quiero estudiar’ y creo que lo decreté”, comentó.

“Entrar era muy difícil, de hecho, el porcentaje de aceptación es del 4 % y solamente entran, en promedio, dos colombianos cada año. Yo sabía que era muy complicado, pero dije: ‘Me voy a lanzar’. Empecé a estudiar juiciosa, a hacer los exámenes, confieso que lo hice tres veces; toca escribir dos ensayos, tener tres cartas de recomendación y hacer una entrevista, en la que sentí que me fue muy mal… Y en ese proceso duré un año. En abril de este año (2023) me dijeron que había entrado y fue el mejor sentimiento del mundo, no paré de llorar por dos días”, agregó.