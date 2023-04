Valentina, la hermana de Gabriela Tafur que le sigue los pasos para ganar el reinado

Gabriela Tafur, a sus 27 años, se ha convertido en una de las mujeres más reconocidas en el país. Su paso por el Reinado Nacional de la Belleza en el que quedó coronada como Señorita Colombia y luego su proceso en Miss Universe con el que dejó a muchas personas del mundo con la boca abierta gracias a su belleza e inteligencia.

La también presentadora participó en Miss Universo. (Photo by Paras Griffin/Getty Images) - Foto: Getty Images

Hace unos meses la caleña dejó sin palabras a miles de sus fieles seguidores de redes sociales luego de que se hiciera oficial el anuncio de su participación en la nueva edición del ‘Desafío The Box’ de Caracol Televisión. La exreina de belleza llegó al famoso reality de televisión para ser una de las presentadoras, tomando el lugar de Daniella Álvarez y así acompañar a Andrea Serna.

Esta decisión no le gustó a algunos televidentes quienes no solo criticaron el desempeño de Tafur en el programa sino que extrañaron a su vez a Daniela, pero son muchos los fanáticos que están felices de ver a Gabriela noche tras noche en la televisión colombiana. Más allá de las críticas, Tafur se acaba de volver tendencia y por cuenta de un miembro poco conocido de su familia.

Gabriela Tafur será recordada por muchos como una de las Señorita Colombia que más nos puso a soñar con la idea de lograr una tercera corona de Miss Universo para el país. Aunque no se llevó la corona universal, no quiere decir que alguien de su familia no pueda lograrlo.

Se trata de Valentina Tafur, una joven que ahora ha hecho crecer sus redes sociales desde que se conoció que sería la nueva representante del departamento del Valle para concursar en el certamen de Miss Universe Colombia.

“Al vivir ese proceso con ella, supe que algún día también lo haría yo, teniéndola a ella como mentora y modelo a seguir”, fue lo que dijo Valentina a El País de Cali sobre la ‘fortuna’ de tener como hermana a una Señorita Colombia que se ha destacado por muchos aspectos en los reinados de belleza.

Algunos aseguran que el parecido entre estas hermanas es innegable y otros comentan que no parece que fueran hermanas por ser “tan distintas”. Lo cierto es que Valentina ha mostrado tener todas las ganas no solo de seguir los pasos de su hermana Gabriela sino también superarlos y lograr la corona de Miss Universo para Colombia en una tercera ocasión para el país.

Las hermanas Tafur deslumbran con su belleza - Foto: @valentinatafur

La joven estudia desde los 18 años en Estados Unidos y es una apasionada del deporte conocido como balompié. Gracias a esta disciplina tiene una beca en el instituto de Loras College, en Lowa, y es en esta universidad donde trabajará hasta junio del presente año antes de regresar a Colombia y seguir su preparación para escoger en noviembre quién será la nueva Miss Universe Colombia.

Hace poco su hermana también fue noticia pues compartió un video en redes sociales llorando que asustó a más de uno pero se trataba de una buena noticia.

“Meses y meses de esfuerzo, noches sin dormir, estrés, lágrimas, sacrificios, ganas de tirar la toalla y de estar constantemente tentada a rendirme. Meses teniendo un hueco en el estómago, poniendo mis capacidades en juicio, estando preparada para lo peor, pero siempre deseando lo mejor. Hoy, por fin, después de tanta espera, recibo la noticia más emocionante y esperada: mi meta (y sueño) se cumplió. El trabajo duro y el esfuerzo sí pagan”, inició diciendo en su post.

Luego contó: “Oficialmente, haré parte de la clase 2025 de Stanford GSB y no me cabe el corazón en el pecho. GSB: here I come! 🚀”, fue el largo mensaje con el que la presentadora decidió acompañar la publicación para contextualizar mucho mejor a todos sus admiradores.