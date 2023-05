Mujer fue condenada por matar a su abusador: “me siento decepcionada de la justicia”

Un caso con opiniones divididas rodea a Roxana Ruiz, una joven mexicana de 23 años, quien fue condenada a poco más de seis años en prisión por asesinar al hombre que, presuntamente, la agredió sexualmente. Antes de conocer el veredicto, la mujer ya había pasado nueve meses bajo custodia, y luego siguió su proceso en libertad (bajo ciertas restricciones).

La jueza que emitió el fallo no consideró que Ruiz estuviese mintiendo, pero justificó la sentencia en un “exceso” a la hora de defenderse; pues, según ella, un golpe en la cabeza hubiera bastado sin llegar a provocarle la muerte. La joven ya respondió públicamente al conocer la decisión del tribunal y reiteró la razón por la cual considera “injusta” la pena anunciada.

“Me siento triste, decepcionada de la justicia”, dijo Ruiz al salir de la audiencia. “Si yo no me hubiera defendido estaría muerta”, dijo, según El País de México. En una conversación que ella concedió a ese diario en agosto de 2022 dejó entrever su temor por regresar a prisión, teniendo en cuenta su hijo de apenas cinco años. “Siento un dolor en el pecho”, comentó en aquella ocasión.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con El País de México, Roxana Ruiz se mudó de Oaxaca a Nezahualcóyotl, municipio en el estado de México. En 2021 fue aprehendida por el asesinato de un hombre identificado como Sinaí Cruz y, aunque confesó el crimen, Roxana afirma que las autoridades nunca tuvieron en cuenta su versión de los hechos.

“Les dije que sí lo había asesinado (...). Insistí en que fui violada, pero nunca me realizaron pruebas (…), no tomaron fotografías, no tomaron en cuenta mi declaración”, dijo en un texto escrito desde un centro de reclusión.

Todo ocurrió el 8 de mayo de 2021 cuando ella había salido de su trabajo y se dirigía a su casa. Univisión señaló que, en el camino al domicilio, se encontró con una mujer y empezó a dialogar. Minutos después se unió a la conversación Cruz, quien supuestamente se ofreció a acompañar a Ruiz a la casa y habría insistido en entrar.

“Cuando llegamos se puso necio, me obligó a dejarlo entrar, me insistió que vivía muy lejos que lo dejara quedarse a dormir en mi cuarto, insistió tanto que me asusté, me dio miedo, por tonta accedí”, dijo desde el penal en el que permaneció, según recogió Univisión.

Noticias Telemundo informó que, tras el crimen, la mexicana habría desmembrado el cadáver e intentado ocultarlo, momento en el cual fue capturada.

“Seguiremos en esta lucha”

Ante medios la mexicana reiteró que si no se hubiese “defendido”, su agresor habría “escapado”. “Nadie estuviese pagando por un feminicidio más en Nezahualcóyotl; pero pues, no morí, estoy aquí y seguiremos en esta lucha”, afirmó Ruiz. El abogado apelará el fallo.

Medios locales informaron que Roxana Ruiz no estará en prisión hasta tanto no se haya agotado el último recurso. Además, la joven deberá pagar una indemnización a la familia de Sinaí Cruz por un valor de 196.267 pesos –más de 50 millones de pesos en Colombia– (por daños materiales) y 89.620 pesos mexicanos (por daños morales), informó El País.

A finales del mes pasado, la familia del joven fallecido instó a que se adelante un juicio imparcial en el cual no prime el hecho de que ella es mujer, sino los hechos. Además, pidió que se tomen en cuenta sus pruebas.