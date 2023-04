Mujer pide exorcismo para poder divorciarse; ¿quién es la ‘pareja’ que la atormenta?

En Reino Unido, la cantautora Brocarde es tendencia desde que en los últimos días aseguró estar cansada de su matrimonio y querer divorciarse. Luego de casi seis meses de ‘unión’ no son pocos los contratiempos que la mujer afirma estar teniendo y que han convertido su vida en un “infierno”.

Por insólito que pueda parecer, Brocarde contrajo nupcias con un ‘fantasma’ la noche de Halloween de 2022. Según ella, se trata de un soldado victoriano que conoció cuando este irrumpió un día en su habitación y, en conversación con el diario Daily Star, reveló lo que le ha significado el tiempo de ‘convivencia’, además de confesar que antes de la aparición de Edwardo no creía en espectros.

“Estoy al final de mis fuerzas. No quiero admitir la derrota, pero parece que estar casada con un fantasma no funciona”, dijo. En su relato hizo énfasis en que la relación empezó a ir en declive no mucho después de haber decidido unir sus vidas; de hecho, la británica (de 38 años) asegura que hubo un contratiempo en la noche de bodas.

Una relación ‘en picada’

La celebración del vínculo estuvo abierta para vivos y también para quienes ya no están en el plano terrenal. “Edwardo simplemente no pudo resistirse a darme cuerda e hizo un comentario inapropiado acerca de que Marilyn Monroe se veía sexy. Yo estaba como,: ‘Wow, ¿en serio? Es el día de nuestra boda’”, dijo al medio inglés y agregó: “El comentario arruinó por completo mi noche”.

El 'matrimonio' tuvo lugar en octubre del año pasado (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / MarinaZg

La cantautora afirmó que llegó un punto en el cual ha tenido que recurrir a un médium, mientras no descarta buscar un exorcismo para terminar con su ‘pesadilla’. De acuerdo con Brocarde, la supuesta pareja se ha negado a divorciarse y mantiene acosándola; por ejemplo, con el llanto de un bebé. También mencionó estar padeciendo de “profundos pensamientos oscuros”.

The Sun señaló que en una de las canciones de la británica se refleja la supuesta ‘agonía’ presente en los últimos meses, en palabras de la propia artista. “Esta canción pone al descubierto las verdaderas profundidades en las que me he sumergido por mi matrimonio. Ciertamente, no es para los débiles de corazón”, recopiló.

Según dijo la británica, a la ceremonia estuvieron invitados tanto vivos como quienes no están en el plano terrenal (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / videnovic

A finales del año pasado, la cantante compartió un video que representa el momento de la boda, mientras está vestida completamente de negro y en un ambiente marcado por decenas de velas. En su cuenta de Instagram fueron diversos los comentarios.

“Nunca te metas con lo que se ha ido. No es gracioso. No solo los estás lastimando, sino también molestándolos. Sal de esto y cásate con un hombre vivo”, “Es espiritual, ¿no?”, “Es como si ella fuera el exorcista”, “Cásate conmigo, en su lugar”, “Ella necesita iglesia”, “Es todo un poco intenso”, “¿Todavía te está asustando?”, “¿Esperar?, ¿qué?, ¿así que te casaste con un fantasma?”.

Familia, ¿blanco de un ‘fantasma’?

En México, una familia de Toluca aseguró que estaba siendo atormentada por una presencia paranormal y no se trataría de hechos aislados sino ‘acosos’ constantes. Por esa razón, decidieron colocar cámaras de vigilancia en su vivienda y hacer públicos algunos episodios.

Familia mexicana aseguro ser acosada por un 'fantasma' (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Brian Koellish

En Twitter se divulgó el momento en el que un caminador se movió, aparentemente sin la mediación de terceros, ante la presencia de dos menores. Segundos más tarde llegó quien sería la mamá de los pequeños y empezó a instar al presunto fantasma para que los dejara tranquilos.

Sin embargo, el clip alimentó el escepticismo entre algunos para quienes el video no es más que una actuación. Otros dijeron que no consideraban “normal” el movimiento de las cosas, pero no vieron la necesidad de hacer “tanto alboroto”.