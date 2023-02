Insólito: Mujer compró vestido de novia y se ‘casó' con ella misma, ahora no descarta un ‘divorcio’

El hecho de contraer matrimonio y conformar un hogar, más allá de si la pareja está de acuerdo o no en tener hijos, está tomando en algunas personas menos relevancia por múltiples razones. En principio, están ligadas a los propósitos personales con los que la soltería les puede resultar una ‘mejor’ alternativa o apelar por un compromiso diferente.

El concepto de sologamia, o tendencia a casarse con uno mismo, volvió a ser punto de atención después de conocerse la historia de Sofía Maure. La mujer, de quien se desconoce su procedencia, hizo todos los preparativos para que el día de matrimonio fuera una fecha inolvidable, eso sí, con una salvedad: no habría hombre en la boda, pues el vínculo a ‘sellar’ fue con ella misma.

Ahora la mujer no descarta un divorcio. - Foto: Twitter @sofimaure07

Maure compartió en su cuenta de Twitter fotografías para respaldar una decisión atípica que no pasó desapercibida por los internautas. “Hoy en momentos esquizo de mi vida, me compre un vestido de novia y me cocine una torta de casamiento para casarme conmigo misma”, fue el tuit que dejó junto a las imágenes (que han sido visualizadas más de 3,1 millones de veces).

Choque de opiniones en Twitter

En internet, la inusual boda, que no pasó por alto el ponqué, recibió cientos de comentarios en la red social mencionada. En algunos mensajes, insinuaron que debía ir al psicólogo, pero también hubo quienes le consultaron por más detalles de su experiencia, como los lugares donde vio y se midió vestidos y la razón por la que tomó esa decisión.

actualización: voy un día casada conmigo y no me aguanto más, estoy viendo como es el tema del divorcio por las dudas https://t.co/0qyOtwDiH3 — Sofi 𒉭 (@sofimaure07) February 20, 2023

“Te queda hermoso y el que diga lo contrario es terrible”, “¿Cualquier persona con una buena salud mental tendría que alejarse de ti?”, “Ya me veo solo, falta explicárselo a mi familia”, “Qué lindo lugar para una foto. El matrimonio ideal con la foto en el baño”, “La última señal que necesitaba para comprarme un vestido de novia para tener mi momento barbie, yendo a hacer lo mismo”.

En otra publicación, menos de dos días después de las fotografías virales, hizo una “actualización” en la que mencionó que no descartaba romper el vínculo con ella misma. “Voy un día casada conmigo y no me aguanto más, estoy viendo como es el tema del divorcio por las dudas”.

El matrimonio hombre - mujer pasa para algunos a un segundo plano (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Peter Dazeley

No es el primer caso

El de Sofía es solo otro registro de quienes han dejado atrás el qué dirán para reforzar sus convicciones. En 2021 la brasileña, Cris Galêra, compartió imágenes del momento en el que llegó a una iglesia para contraer matrimonio, pero como en el hecho anterior: con ella misma.

Con vestido de novia y ramo de flores, la suramericana quiso instar a otras personas a exaltar su amor propio y elevar la autoestima, dejando a un lado los prejuicios.

“¿Alguna vez te has puesto a pensar si esta moda se pone de moda? Jaja… Esta noticia retumbó aquí en Brasil y también en el extranjero. Recibo miles de mensajes de hombres y mujeres de todo el mundo que quieren casarse conmigo. Es una pena, porque no me voy a divorciar pronto”, fue la publicación con la que acompañó el ‘matrimonio’.

No obstante, a esas palabras la fecha de caducidad llegó a los tres meses cuando confirmó que se divorciaba porque se había cruzado en su camino alguien “especial”.

La mujer se divorció a los tres meses porque conoció a alguien "especial" (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / videnovic

“Llegué a un punto en el que maduré, me di cuenta de que soy una mujer fuerte y decidida. Siempre tuve miedo de estar sola, pero me di cuenta de que necesitaba aprender a sentirme bien conmigo misma. Cuando eso sucedió, decidí celebrarlo”, dijo Galêra, según informó ABC de España.

La mujer agregó que fue “feliz mientras duró. Empecé a creer en el amor en el momento en que conocí a otra persona especial”. En su cuenta de Instagram suele compartir fotos con quien sería su nueva pareja.