“Te vamos a destruir”: exnovias arruinaron el matrimonio de un hombre por ‘infiel’; esto hicieron

¿Sed de venganza? En China, varias mujeres gestaron un plan para ‘arruinar’ el matrimonio de quien en algún momento fue su expareja a razón de que, según ellas, este era distinguido por ser infiel. El momento escogido por ellas fue justamente el día en que su exnovio estaba jurando ‘amor eterno’ a otra.

El episodio se habría desarrollado el 6 de febrero (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / videnovic

De acuerdo con South China Morning Post, una hilera de mujeres irrumpió en la boda con un cartel rojo que amenazaba al individuo, de apellido Chen, con dejar al descubierto su historial de infidelidad. “Somos el equipo de las exnovias de Chen, hoy te destruiremos”.

La aparición repentina de las mujeres desató la perplejidad y enojo tanto de la futura esposa como de sus padres, quienes instaron al hombre para que explicara por qué la boda había sido ‘empañada’ de esa manera. Luego del incidente, el sujeto fue consultado y admitió que en el pasado había cometido acciones que ahora no le llenaban de orgullo, incluso le llevaron ‘problemas’ como el de ese día.

“Me dio mucha vergüenza. Ahora mi esposa recién casada se ha peleado conmigo (...). Era inmaduro cuando era más joven y lastimé a muchas chicas”, reconoció, de acuerdo con lo resumido por South China Morning Post.

Ese medio informó que Chen había aconsejado a otros hombres no seguir su ejemplo y buscar siempre respetar a sus parejas. “Debes ser leal a tu novia en lugar de engañarla. Si en el futuro decide ventilar su queja, habrá terminado”, confesó el asiático.

“Te ibas a casar con mi hija”

Los reclamos por presuntas infidelidades no son ajenas tampoco al continente americano y Honduras fue otro ejemplo de ello. En las últimas semanas, la irrupción que hizo el papá de una mujer en pleno matrimonio se viralizó y despertó decenas de reacciones en las redes sociales.

El centroamericano basó su reclamo en que supuestamente su yerno había expresado el interés de casarse con su hija, pero ahora estaba dando el ‘sí’ a otra persona. La escena fue de caos porque los gritos e insultos no cesaban, a la par que algunos asistentes pedían que se llamara a la Policía.

En una discusión terminó matrimonio. El hecho se habría desarrollado en Honduras. - Foto: TikTok @bessyl_31

En TikTok lo sucedido se compartió en varios clips, el primero de los cuales mostró a un hombre ingresando al campo abierto donde se celebraba la unión. “Me van a perdonar, pero aquí no hay boda”, enfatizó en medio del desconcierto de los futuros esposos e invitados.

“Te ibas a casar con mi hija el 27 de este mes, pedazo de basura. Dime, ¿qué me vas a decir ahora? (...). Fuiste a pedir la mano (...). Te merecías morir”, increpó el hondureño, mientras los novios estaban ‘atónitos’ sin responder de una manera inmediata.

El ambiente se tornó aún más tenso cuando ciertos asistentes tomaron un papel más activo, en vez de espectadores para mediar en la confrontación e intentar que aquel padre se controlara. Sin embargo, su propósito fue en vano porque este insistía en que no guardaría silencio.

Algunos invitados al matrimonio pidieron que se llamara a la Policía (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Peter Dazeley

“Él, vestido de novio (...), basura. No, no me voy a callar (...). ¿Qué?, ¿qué me vas a hacer?, No, que hable él, que hable él, habla”, continuó. Algunos internautas defendieron la reacción de ese hombre por defender a su hija y dejaron comentarios como: “Yo como padre hubiese hecho exactamente lo mismo”, “Ninguna de las dos (mujeres) merecían esto. Ese señor tiene mis respetos”.