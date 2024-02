Mujer vivió cinco años sin vida social para ahorrar más de 700 millones de pesos; así lo logró

En el 2014, Gwen Merz, quien participó en el movimiento FIRE (Independencia financiera, jubilación anticipada) tomó una decisión que le cambiaría la vida: ahorrar una gran cantidad de dinero que gastaría usualmente haciendo ‘vida social’.

En ese momento, cuando tenía 27 años, la joven ahorró la asombrosa cantidad de 200 mil dólares, casi 790 millones de pesos, lo hizo durante cinco años y fue motivada por FIRE, un movimiento que anima a sus seguidores a ahorrar e invertir enormes porcentajes de sus ingresos para poder jubilarse décadas antes de lo previsto.

Según narró a Business Insider, Gwen lograba ahorrar el 78 % del salario mes a mes, pero uno de los sacrificios que hacía era dejar a un lado su vida ‘social’ y los ‘gustos’ que se daba de vez en cuando. “Realmente no me di cuenta del costo en el que estaba incurriendo en mi carrera, ya que no quería salir y hacer la hora feliz o ir a almorzar con mis compañeros de trabajo”, dijo al medio estadounidense.

La mujer dejó de ver a sus amigos y tuvo problemas para conseguir pareja. | Foto: Instagram/fierymillennials

La mujer también confirmó que descuidó su vida amorosa: “Nunca encontré una pareja que tuviera la misma mentalidad cuando yo estaba saliendo”, sin embargo, pese a las dificultades por las que pasó, nunca se arrepintió de guardar su dinero y dedicarlo solo al ahorro.

“Creo que fue el momento perfecto de mi vida para hacer eso y ver qué me gustaba y qué no me gustaba”, dijo, y agregó: “Definitivamente me benefició a largo plazo. Estoy mucho mejor de lo que estaría si no hubiera ahorrado todo ese dinero”.

La mujer dijo que perdió invaluables oportunidades laborales en las redes sociales al comienzo de su carrera, al renunciar a eventos fuera de la oficina con sus compañeros de trabajo.

Además, la trabajadora de TI vivía en un estudio estrecho, lo que afectó su bienestar general.

“Me sentí miserable, muy infeliz y muy estresada todo el tiempo”, escribió. “Pensé: ‘Esto no vale la pena. Esto nunca valdrá la pena para mí'”. Si bien no se jubilará tan pronto como había planeado, la trabajadora de TI dice que ahora encontró un trabajo que le encanta y que no le importa tomar una copa durante la hora feliz para establecer conexiones.

“He encontrado una carrera y un empleador que se adaptan bien a mí, estoy teniendo más cuidado de fomentar ese tipo de conexiones y redes porque estaré aquí por más tiempo”, explicó.

“Me ha permitido arriesgarme más en mi carrera, intentando encontrar el empleador adecuado y el nicho adecuado para mí. Está bien si tengo que mudarme o si recibo un pequeño impacto en mis ingresos, porque tengo estos ahorros y tengo un colchón, así que no estoy estancada”, afirmó.