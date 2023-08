“Nicolás Petro, el hijo caído en desgracia”: diario El País de España sobre el escándalo que sacude a Colombia

El escándalo que envuelve al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, ha centrado la atención de varios de los principales medios internacionales como The Washington Post, New York Post y hasta la británica BBC. La noticia de la captura y el proceso judicial contra el hijo mayor del mandatario colombiano no ha estado tampoco fuera de la lupa en Europa en diarios como El País de España.