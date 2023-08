Atención | Nicolás Petro reconoció que recibió dineros del ‘Hombre Marlboro’ y el ‘Turco Hilsaca’ y que ingresaron a la campaña de su papá, Gustavo Petro, en 2022. Renunció a su cargo de diputado

“El señor Nicolás Fernando Petro aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía General de la Nación la desconocía, entre ellos llamó la atención sobre lo siguiente. Acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente doctor Gustavo Petro Urrego y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales al parecer, habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley y una parte de ellos no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales”, leyó el fiscal Burgos.

La “hora cero”

“Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino”, precisó Petro Burgos, en la audiencia que se supone definiría la medida de aseguramiento.

“Acá hay una situación en especial después de esta declaración libre y voluntaria, estas conductas se han cometido él (Nicolás Petro) quieren revelar nuevos hechos de corrupción nacional, por tal motivo, no se opone la Fiscalía General de la Nación, pero sí que se le refuerce la seguridad al señor Nicolás Petro Burgos, a su familia, su esposa y toda su bancada defensiva. Esta solicitud es tanto para la señora Daysuris Vásquez y el señor Nicolás Petro”, dijo Burgos.

“Mi defendido y su defensa han decidido iniciar un proceso de colaboración con la administración de justicia para ayudar en el esclarecimiento de nuevos hechos y el involucramiento de otras personas que no son conocidos por el ente instructor y en ese camino ayudaremos a la administración de justicia”, señaló el abogado David Teleki, defensor de Nicolás Petro.

Esta tarde y ante el juez de control de garantías, la Fiscalía no solo presentará el material probatorio para insistir en la medida de aseguramiento como una necesidad y una urgencia para el proceso, sino que se conocerá cuál será esa restricción, que por lo menos en el caso de Day Vázquez, es no privativa de la libertad, en otras palabras, ella no irá a la cárcel.