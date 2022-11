“Te vas a morir, pero antes derramas lágrimas de sangre”: SEMANA revela la denuncia completa por amenazas de muerte contra la nuera del presidente Gustavo Petro

El pasado 24 de octubre, a las 3:20 de la tarde, Dayssuris del Carmen Vásquez Castro acudió a una sede de la Fiscalía General de la Nación para presentar una denuncia por supuestas amenazas en su contra. Vásquez Castro es esposa del diputado de la Asamblea del Atlántico Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.

Hace algunos días, la nuera del jefe de Estado informó sobre las amenazas y mostró una parte de la denuncia, cuyo texto completo tiene SEMANA y en el que quedaron consignados los hechos que denunció la pariente del mandatario.

Según el documento, Vásquez Castro se presentó ante las autoridades, las cuales recibieron una “denuncia penal por el delito de amenazas” contra la esposa del diputado Petro. Nicolás Petro compitió por la gobernador de su departamento en las elecciones regionales de 2019 y quedó de segundo, lo que le dio derecho a ocupar una curul en la Asamblea del Atlántico.

Desde el pasado 16 de octubre he sido victima constante de amenazas e intimidaciones a través de las redes sociales y llamadas telefónicas.



Hoy recibí, nuevamente, una amenaza a través de mi Instagram.



Ya realicé las denuncias correspondientes. Siento temor por mi vida. pic.twitter.com/Uu92KIGKWI — Days Vásquez DP (@daysvasquezcdp) November 21, 2022

Lo manifestado por la nuera del presidente Petro fue lo siguiente: “El día 14 de octubre del año en curso, siendo aproximadamente las 9 de la noche, recibo una llamada de un número privado con una voz masculina donde me dicen “ TE VAMOS A PELAR CUIDATE ” y colgó enseguida, luego me vuelven a marcar en dos ocasiones de ese número privado, pero yo no le contesté la llamada”.

Y el relato continúa: “El día de ayer 23 de octubre del año en curso a las 16:14 horas recibo un mensaje por la red social Instagram de un perfil a nombre de (...) que decía “ TE VAS A MORIR, PERO ANTES DERRAMARÁS LÁGRIMAS DE SANGRE, A MÍ NADIE ME HUMILLA. NO PERMITO QUE NADIE ME SAQUE DE LA CASA ” apenas se percataron de que había leído el mensaje me bloquearon para yo no tener acceso a la cuenta y menos poder verla, no tengo problemas con nadie”.

De esta forma, Vásquez Castro les relató a las autoridades las intimidaciones que había recibido y que están siendo investigadas.

El pasado 21 de noviembre, a través de Twitter, la esposa de Nicolás Petro resolvió hacer públicas las presuntas amenazas. “Desde el pasado 16 de octubre he sido víctima constante de amenazas e intimidaciones a través de las redes sociales y llamadas telefónicas”, informó.

Contó que este 21 de noviembre “recibí, nuevamente, una amenaza a través de mi cuenta personal de Instagram”. Vásquez, visiblemente angustiada, afirmó que ya realizó las denuncias correspondientes ante los organismos de seguridad, pero que siente “temor” por su vida.

Days, como es conocida entre sus personas cercanas, se caracterizó por acompañar a Nicolás Petro en gran parte de las correrías en las que el diputado del Atlántico buscó votos para la campaña presidencial de su padre. La nuera del presidente decidió poner en modo privado su cuenta personal de Instagram, en la que tiene más de 38.000 seguidores, para evitar nuevos ataques escritos.

Hasta el momento Nicolás Petro no se ha referido al tema. Tampoco los funcionarios del Gobierno nacional, pese a que la mujer es la nuera del presidente. Recordemos que la barranquillera hizo parte de los actos protocolarios de la posesión presidencial el 7 de agosto pasado y se le observó en primera fila al lado de su prometido y de Verónica Alcocer, esposa del jefe de Estado.

En pleno auge de la campaña presidencial, el hijo de Petro sorprendió a Vásquez con toda una celebración sorpresa para pedirle que fuera su esposa.

El hijo del presidente apareció en un escenario con un ramo de flores rojas que decían ‘love’. El lugar estuvo decorado con bombas rojas y blancas y a Nicolás Petro se le vio arrodillado, poniendo el anillo a su prometida.

Ella, visiblemente feliz, mostró a la opinión pública su anillo a través de un video que se divulgó en las redes sociales y que adornó con la canción Esta es mi fiesta, de Carlos Vives.

En Twitter, Days Vásquez compartió las imágenes y escribió: “Un Petro me expropió el corazón. Sí y mil veces sí”, dijo.