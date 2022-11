Álvaro Uribe se reunió con Gilberto Tobón, el líder de izquierda que lo defendió de los falsos positivos | ¿De qué hablaron?

Gilberto Tobón es un reconocido abogado, docente universitario y líder de izquierda que se reunió este viernes 25 de noviembre con el expresidente Álvaro Uribe, uno de los políticos que más ha criticado en los últimos años.

El propio exmandatario, a través de su cuenta personal de Twitter, confirmó el encuentro a través de un video.

“Estamos muy agradecidos con el doctor Gilberto Tobón por esta generosa reunión. Le hemos expresado que respetamos totalmente su independencia, que respetamos las discrepancias políticas que él ha tenido con nosotros en el Centro Democrático”, expresó Uribe.

Contó que “hemos hablado de la ciudad, sobre su futuro, sobre la necesidad de una ciudad austera, con una administración totalmente transparente que construya cohesión social, no enfrentamientos. Él ha expresado unos puntos de vista programáticos muy importantes, nosotros le hemos hablado de unos temas que consideramos muy importantes como la superación del hambre y la atención a la educación y el emprendimiento de los jóvenes”.

Uribe confesó además que se conoce con Gilberto Tobón desde la universidad. “Su cédula es un poquito mayor que la mía, pero está enterita. El gastado soy yo”, expresó. El abogado sonrió, según se observa en el video.

El encuentro que se dio en Medellín y no quiere decir que Gilberto Tobón haya cambiado de ideología política.

Respetuosa reunión con el dr Gilberto Tobón, conversamos sobre el futuro de Medellín pic.twitter.com/YG7IxQABB9 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 25, 2022

Aunque Tobón es de izquierda, recientemente afirmó que Álvaro Uribe no dio las órdenes para que los militares ejecutaran los falsos positivos. Sus palabras levantaron una polvareda entre los sectores progresistas del Pacto Histórico, porque siempre han querido relacionar al expresidente con las ejecuciones extrajudiciales.

“Uribe no ordenó los falsos positivos. Fueron los militares, que están educados para matar gente, los que en su afán de hacer algo se pusieron a hacer eso. Uribe no hizo eso y yo lo defiendo desde aquí así me caigan rayos y centellas, pero facilitó eso”, afirmó Tobón recientemente.

“Álvaro Uribe NO ordenó los falsos positivos” Gilberto Tobón Sanín pic.twitter.com/q6skFWa519 — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) November 1, 2022

En diálogo con SEMANA, el político dijo que lo que ocurrió “es que fruto de la personalidad de él (Uribe) y porque los militares no estaban combatiendo ya que la guerra ha durado más de 50 años, él decidió apretarlos pidiéndoles resultados. Acaso, ¿una guerra no es de resultados? O, ¿cómo es una guerra? Entonces, algunos generales y algunos suboficiales decidieron hacer la atrocidad que hicieron. Esa es mi interpretación del hecho. Escuchen las palabras, es que en este país no saben ni leer”.

“Uribe no ordenó los falsos positivos. Yo pienso eso. No lo estoy exculpando, no soy el abogado de él, soy simplemente un influenciador que lo siguen un millón de personas y que estoy diciendo lo que creo que ocurrió. Reitero: Uribe no ordenó los falsos positivos y, ¿quiénes deben ser castigados? los responsables, los suboficiales y oficiales que hicieron eso”, agregó.

El abogado destacó que Colombia está enferma y requiere una amnistía general: “Estoy de acuerdo con Gustavo Petro en ese planteamiento. Todos los antiuribistas que son legiones salieron a decir que yo soy el caballo de troya del uribismo. No soy el caballo de Troya del uribismo ni del petrismo. No soy ni uribista, ni petrista. Soy Gilberto Tobón Sanín, un intelectual autónomo que piensa con su propia cabeza”.

Tobón fue candidato al Senado por Fuerza Ciudadana, el movimiento del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, uno de los políticos más cercanos a Gustavo Petro. Sin embargo, aunque obtuvo más de 180.000 votos, no alcanzó una curul porque su colectividad no logró el umbral. Actualmente avanza en su campaña política a la Alcaldía de Medellín.