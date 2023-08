Urgente: Day Vásquez le reveló a la Fiscalía que parte de la plata sucia que recibió Nicolás Petro sí entró a la campaña presidencial de Gustavo Petro

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, quien fue imputada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, ya le dijo a la Fiscalía en las últimas horas que parte del dinero sucio que recibió el hijo del presidente sí terminó en la campaña de Gustavo Petro. En estos momentos se busca establecer el monto de los dineros que, según la versión de Day, habrían sido destinado para costos logísticos en la Costa Caribe, donde Petro hizo un gran despliegue de manifestaciones durante el 2022.

La Fiscalía está a la espera de si Nicolás Petro corrobora esta información esta tarde, cuando se decidirá la suerte de la medida de aseguramiento en su contra que pedirá la Fiscalía. En entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, Day Vásquez había dicho que el presidente Gustavo Petro desconocía los movimientos de dinero ilícito de Nicolás. Ahora ella deberá responder la duda de si el entonces candidato sabía de los pagos hechos con esta plata para asuntos logísticos.

Day Vásquez colaborará con la Fiscalía en busca de beneficios o un principio con el fin de obtener el beneficio de la inmunidad total. Esta tarde continuará la audiencia.

🔴 En vivo | Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y su exesposa Day Vásquez, se declararon inocentes. Siga aquí el minuto a minuto de la audiencia

En la mañana de este martes se reanudó la audiencia en contra de Nicolás Petro y Day Vásquez. La Fiscalía comenzó su intervención con la imputación de cargos en contra del hijo mayor del presidente Gustavo Petro y su exesposa.

Petro Burgos deberá responder por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Mientras que Day Vásquez será procesada por los cargos de lavado de activos y violación de datos personales, “por hechos ocurridos desde 2022 a la fecha”.

Nicolás Petro visitó pueblos del Atlántico | Foto: Colprensa

Este es el minuto a minuto de la audiencia de imputación de cargos

1:08 p.m. El juzgado fija para las 2:30 de la tarde la reanudación de la audiencia. En ese momento se solicitará la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Nicolás Petro y Day Vásquez.

1:06 p.m. Nicolás Petro y Day Vásquez se declararon inocentes de los cargos imputados por la Fiscalía General.

12:36 p.m. Los abogados de Nicolás Petro y Day Vásquez aseguran que no tienen ninguna observación o solicitud de claridad a la imputación de cargos.

12:27 p.m. El fiscal aclara las preguntas planteadas por la procuradora del caso. “No prestó la concentración debida, se lo digo con todo respeto”.

12:24 p.m. Igualmente, en el caso del delito de violación de datos personales se pide aclarar si Day Vásquez presionó a un tercero para la obtención de la información.

Audiencia imputación de cargos de Nicolás Petro y Day Vásquez | Foto: Captura de video

12:22 p.m. La procuradora 55 judicial le pide a la Fiscalía General aclarar varios puntos de la imputación de cargos. Principalmente, lo referente al “transporte” del dinero desde Bogotá a Barranquilla.

12:20 p.m. El delegado del ente investigador da por terminada la imputación de cargos.

12:17 p.m. El fiscal advirtió que frente a un allanamiento a cargos los dos deberán reintegrar el 50 por ciento del incremento irregular de dinero y garantizar la devolución del restante. “En el caso de Nicolás Petro Burgos que encementó su patrimonio de manera injustificada el reintegro deberá ser de 1.053 millones de pesos; monto que fue tasado por el único cargo de enriquecimiento ilícito de servidor público, para que quede claro. Esta es la única forma que un juez puede aprobar un preacuerdo”.

12:15 p.m. Frente a esta situación no se descarta que Day Vásquez busque un principio de oportunidad o un preacuerdo, con lo cual recibirá un beneficio judicial.

12:12 p.m. El fiscal anunció que Day Vásquez va a seguir colaborando con la justicia y entregar información que ella tiene sobre otras irregularidades, “donde están involucradas otras personas, de unos dineros que de manera irregular habrían ingresado a ciertas campañas, de una serie de contratos irregulares que ella tiene conocimiento, de otros bienes y otro dinero que fueron adquiridos por usted señor Nicolás”.

12:10 p.m. Burgos indica que, por poner un ejemplo, al no tener antecedentes judicial, no tener una mayor punibilidad, se podría fijar una condena de siete años de prisión. De no aceptar cargos.

12:09 p.m. El delegado de la Fiscalía General pone sobre la mesa la posibilidad que los procesados -como lo establece la ley- acepten su responsabilidad en los cargos imputados. En estos momentos, de aceptar, según señala la ley, podría presentarse una rebaja “hasta” del cincuenta por ciento.

12:07 p.m. El fiscal del caso detalla los alcances de las conductas imputadas a Petro y Vásquez.

12:05 p.m. Se reanuda la audiencia contra Nicolás Petro y Day Vásquez.

11:32 a.m. El juez de control de garantías fija un receso de cinco minutos para que Nicolás Petro Burgos pueda ir al baño.

11:12 a.m. “Usted no solo conforme con blanquear los bienes, invade la intimidad de Laura Ojeda, a través de terceras personas para obtener información y verificar desde cuándo su señor esposo, su amado esposo, estaba hablando con la señora Laura Ojeda”, citó el fiscal Burgos.

11:10 a.m. El fiscal cita otra evidencia que demuestra que Day Vásquez tuvo acceso irregular al celular de Nicolás Petro para obtener información privilegiada y privada.

Day Vásquez durante la audiencia de imputación de cargos. | Foto: Captura de video

11:09 a.m. Las pruebas indican que el dinero adquirido ilegalmente fue ocultado en morrales, maletines y bolsos. “Inclusive, para poner cámaras que apunten al closet donde ustedes guardaban la ropa. Incluso pensaron en comprar cajas fuertes”. La pareja buscaron amigos y conocidos para que realizaran el respectivo trasladado del dinero desde Bogotá a Barranquilla. “Se realizaba desde el apartamento ubicado en Rosales, conocido por su señora madre, señor Nicolás, dentro de la cual le indicó que esto parecía de traquetos. No me lo estoy inventando yo, lo dicen los chats, que así exclamó su señora madre, ‘esto parece de traquetos’”.

11:08 a.m. El fiscal puso de presente que en un punto ni Petro ni Vásquez contaban el dinero que les ingresaba, poniendo en marcha un plan para ocultar toda la evidencia. “Sumas entre tres millones, cinco millones, diez millones, 50 millones, 240 millones, 500 millones, en billetes de 20 mil, 50 mil y 100 mil. Estos eran entregados a ustedes que ni contaban, los cuales encubrían en maletas, es más, y voy a utilizar una frase de la señora Daysuris, cuando usted le dice que saquen rápido el dinero obrante en una maleta, que vaya su papá en un taxi y saque las maletas. Y usted dijo que no porque cuando los pare la policía, palabras de la señora Daysuris ‘se arma tronco de mierdero’”.

11:07 a.m. “Según su dicho, palabas suyas en los chats con la señora Daysuris, ‘no era bien visto que el hijo del Presidente figurara en un negocio de esa magnitud’”. Para el fiscal, se estipularon dos cuotas: la primera de 700 millones de pesos a la firma del contrato de compraventa y la final para el mes de noviembre de 2022 por 950 millones de pesos con recursos propios al comprador.

11:02 a.m. Con este actuar quedó demostrado que se pusieron de acuerdo para darle una apariencia de legalidad a sus actividades ilegales. Las pruebas encontradas en los celulares entregados por la misma Day Vásquez revelan la forma en cómo se planeó la forma para no levantar ningún tipo de sospecha buscando a un tercero para que firmara los documentos.

11:00 a.m. El fiscal le pone de presente a Nicolás Petro y Day Vásquez la forma en cómo invirtieron el dinero en finca raíz, así como los planes que tenían para encubrir el origen de la plata. “Por eso lo pusieron a nombre de un tercero, César Emilio Vásquez Buendía, tío de la señora Daysuris del Carmen, con miras a darle visos de legalidad”.

Day Vásquez Entrevista Vicky en Semana | Foto: Captura de video

10:59 a.m. “Señor Nicolás Petro, como hecho jurídicamente relevante frente a su comportamiento como conducta. Con los dineros recibidos en efectivo e injustificados en cuantía de 1.053 millones de pesos y al no ser producto de su actividad económico adquirió e invirtió en la compra del lote” en Villas de Palmarito, en Tubará, Atlántico, por un valor de 334 millones de pesos. Dinero que fue pagado en efectivo.

10:58 a.m. Para esto, la entonces pareja adquirieron e invirtieron en bienes. En el caso de Day administró, custodió, almacenó y encubrió los bienes adquiridos con el dinero de forma ilegal.

10:57 a.m. “En el presente caso, usted señor Nicolás Petro Burgos en una actividad que no era ajena de la señora Daysuris Vásquez, la cual ayudó a blanquear los bienes y desarrolló varias actividades no solamente para darle apariencia de legalidad a los bienes sino a las actividades”, advirtió Burgos.

10:56 a.m. El delegado del ente investigador aseguró que el delito de lavado de activos cuenta con unas características establecidas en el Código Penal. “Por eso tiene una base en el delito de enriquecimiento ilícito”.

Audiencia imputación de cargos de Nicolás Petro y Day Vásquez | Foto: Captura video

10:55 a.m. “Usted incrementó su patrimonio de manera injustificada. Se estaba comportando como de clase media arribista, perdóneme señor Nicolás pero se lo debo decir, desafortunadamente”, advirtió el fiscal.

10:52 a.m. El fiscal Mario Burgos hace una explicación del delito de lavado de activos en el que habría incurrido Nicolás Petro.

10:50 a.m. Para el fiscal todo el dinero del incremento injustificado era administrado por Day Vásquez. “Hay que mover las tarjetas o pagar en efectivo. No queda duda, en grado de inferencia razonable o autoría o participación que está inmerso en la conducta de enriquecimiento ilícito de servidor público”.

10:49 a.m. El fiscal le hace un nuevo llamado de atención a Nicolás Petro y Day Vásquez por las constantes interrupciones en la exposición.

Days Vásquez, Nicolas Petro y Nicolas Alcocer Petro Posesión Presidencial | Foto: Semana

10:48 a.m. El fiscal del caso registró que entre junio y diciembre de 2022 en la cuenta de ahorros de Nicolás Petro solamente tenía con 280 millones de pesos, “por lo que existen, señor Nicolás, 1.053 millones de pesos que no son producto de su labor como diputado y al no haber por parte de la Fiscalía encontrado, reportado ninguna actividad legal que le generen esos ingresos, ni ampalacamiento financiero, esto se registra como un incremento patrimonio injustificado, claro que lo es, porque estos no son el resultado ni fruto de su trabajo sino los ingresos clandestinos e irregulares que registró la señora Daysuris Vásquez desde enero 2021 a finales de 2022″. Ese fue el incremento injustificado del patrimonio del diputado por el Atlántico. “Usted hizo gastos por 1.205 millones de pesos”.

10:47 a.m. Con las pruebas documentales también se pudo establecer que Nicolás Petro gastó una amplía suma de dinero en establecimientos de comercio. “No solamente en Barranquilla, sino también en Bogotá. Desde su cuenta de ahorros, 157 millones de pesos, señor Nicolás, se registraron compras en Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, entre otros. Señor Nicolás, usted realizó pagos de servicios públicos por 3 millones 397 mil pesos. Ahora bien, por todos estos gastos señor Nicolás Fernando Petro Burgos ¿sabe, en ese año, cuánto debía existir en su haber? 1.450 millones de pesos para usted hacer toda esa clase de gastos”.

10:46 a.m. El 16 de diciembre de 2022 se materializó la compra de un vehículo Mercedes Benz por 200 millones de pesos. “Vamos haciendo cuentas, señor Nicolás, por supuesto que sí”.

10:45 a.m. Un mes después, comenzó con el pago de la casa en Tubará. “Daysuris, ya vamos a tener dos casas, por un valor total de 334 millones de pesos”.

Fiscal Mario Andrés Burgo | Foto: Pantallazo audiencia Nicolás Petro y Day Vásquez

10:44 a.m. Los elementos recuperados permitieron establecer los millonarios pagos que hizo Nicolás Petro en el pago de arriendos en zonas exclusivas en Barranquilla. El 12 de septiembre de 2022 se registró el pago de la cuota inicial de la casa La Herradura por un valor de 696 millones de pesos.

10:42 a.m. “Usted solo contaba para el año 2022 con 280 millones de pesos, nada más, y a pesar de ellos sacó en efectivo como 600 millones para la compra de una casa”, reprochó el fiscal del caso.

10:40 a.m. Para la Fiscalía General los elementos materiales probatorios dejan ver que hay incongruencias con los ingresos reportados por Nicolás Petro Burgos y los gastos entre los años de 2020 y 2022.

10:35 a.m. Los informes de la Asamblea permiten inferir que en el 2020 Nicolás Petro recibió 250 millones de pesos, para el año 2021 recibió 270 millones de pesos, para el 2022 ascendió a 314 millones de pesos. “Recibe 220 y gasta 1600 millones de pesos. Interrogante grande, de dónde llega ese dinero a sus arcas”.

Nicolás Petro y Day Vásquez fueron presentados en la audiencia de legalización de captura. (Captura de Pantalla) | Foto: Captura de pantalla

10:34 a.m. Las pruebas revelan que en un solo año se presentó un incremento injustificado del patrimonio de Nicolás Petro. “Señor Nicolás, usted no reportó tener obligaciones financieras, jamás lo hizo, que permitan justificar sus ingresos ni ser participes en ninguna clase de sociedad, ni tener actividades económicas de carácter propio, ni informó antes las autoridades financieras (...) Usted no aparece como propietario de bienes inmuebles y muebles, es decir, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, usted solamente contaba con los ingresos percibidos por las sesiones ordinarias y extraordinarias y prestaciones sociales devengadas de su rol único”.

10:30 a.m. El fiscal Mario Burgos asegura que pese a ganar 13 millones de pesos como diputado por el Atlántico, Nicolás Petro Burgos tenía gastos como si recibiera mensualmente una cifra cercana a los 200 millones de pesos. “Creo que todos nos haríamos hacer elegir como diputados, ¡200 millones de pesos, por favor! Señor Nicolás usted no cuenta con otra actividad económica que le genere ingresos, ninguna, de hecho, señor Nicolás en sus declaraciones de renta presentadas para el año 2020 y 2021 enunció tener únicamente rentas derivadas de su trabajo como diputado por la Asamblea del Atlántico con un patrimonio para el año 2020 de 52 millones 872 mil pesos y deudas por un millón 708 mil pesos”.

10:25 a.m. Fiscal presenta el contexto de la investigación y se dispone a presentar los hechos jurídicamente relevantes.

10: 24 a.m. Igualmente, advirtió que los dos incurrieron en un lavado de activos. “La señora Daysuris invadió la esfera de la intimidad de su compañero sentimental actual, la señora Laura Ojeda, con el fin de saber si ustedes se encontraban juntos, y demostrarle que Laura Ojeda tenía un propósito y eso lo corroboró la señora Daysuris del Carmen Vásquez”.

10:20 a.m. El fiscal Mario Burgos advierte que tras una práctica de pruebas documentales y testimoniales se pudo establecer que faltaba una parte en los hechos narrados por Day Vásquez. “Todo eso nos iba a llevar a concluir que ustedes estaban inmersos, no solamente usted señor Nicolás Petro Burgos, por supuesto que no, porque la Fiscalía es responsable, y corroboró si la señora Daysuris, compañera sentimental, también estaba inmerso en lo mismo, y llegamos a la conclusión que si, porque era ella quien administraba el dinero del cual usted señor Nicolás Petro incrementó su patrimonio de manera injustificada. Era ella quien ocultó, administró, custodió los bienes de ese enriquecimiento ilícito para blanquear los mismos”.

10:18 a.m. Las pruebas recolectadas aseguran que en la ciudad de Bogotá Nicolás Petro también recibió sumas de dinero por parte de unos empresarios de Cúcuta, así como una camioneta de un megacontratista de Villavicencio. “Esa camioneta usted la utilizó para su esquema personal”. Ese mismo empresario le entregó otra suma de dinero. De la mencionada camioneta, hasta la fecha, Day Vásquez todavía tiene las llaves y los controles.

10:17 a.m. “Usted señor Nicolás Fernando Petro Burgos recibió dinero del Turco Hilsaca a través de su hijo, Gabriel Hilsaca, sumas de 400 millones de pesos y 200 millones de pesos, que le entregaron el 18 de mayo de 2022 en el apartamento en Barranquilla en presencia de la señora Daysuris del Carmen Vásquez con quien usted convivía. Dinero que también se guardó en la correspondiente caja fuerte. Pasados unos días también se hizo entrega por parte de estas personas de un valor que hasta el momento la señora Daysuris desconoce”, precisó el fiscal.

10:15 a.m. Fiscalía revela que ese dinero recibido nunca fue entregado por Nicolás Petro Burgos a la campaña presidencial de Gustavo Petro “sino que iba a utilizarse para una mansión, señor Nicolás por el valor de 1.600 millones de pesos en la zona de Villa Campestre, en Barranquilla. Inmueble, que como quedó corroborado, abonaron la suma de 700 millones de pesos”.

10:14 a.m. La joven declaró “sin ninguna clase de presión o apremio” que Nicolás Petro recibió dinero por más de 400 millones de pesos del señor Santa Lopesierra, extraditado por narcotráfico a los Estados Unidos, y quien actualmente aspira a la alcaldía de Maicao, en La Guajira. “Sumas entre 70 y 100 millones de pesos en diferentes oportunidades. No solamente en Barranquilla sino también en Bogotá”. Day Vásquez guardó en maletas, morrales y en la caja fuerte ese dinero.

10:13 a.m. Day Vásquez indicó que en su celular tenía todas las pruebas en contra de Nicolás Petro Burgos y otras personas allegadas. “Se triangulan mensajes a través de distintas aplicaciones donde se corrobora la situación que la señora Day Vásquez se encontraba denunciando ante la Fiscalía General”.

10:10 a.m. El fiscal explica que desde el primer momento Day Vásquez puso de presente que Nicolás Petro estaría inmerso en la comisión de hechos delictivos. “Al parecer esos hechos delictivos estaban relacionados con el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos”. Tras las pesquisas hechas se corroboró de manera técnica si lo denunciado se podían catalogar como un delito y si Nicolás Petro estaba inmerso en los mismos.

10:05 a.m. La investigación inició el 10 de marzo de 2023 por orden del fiscal General, Francisco Barbosa. En ese momento se conformó un equipo en la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General para la recolección de elementos materiales probatorios. El 13 de marzo de 2023 se escuchó la declaración de Day Vásquez “quien de manera libre, voluntaria, natural y concatenada” declaró que tenía vínculo matrimonial vigente con usted (Nicolás Petro).

10:04 a.m. Burgos presenta los hechos jurídicamente relevantes frente al origen de la investigación en contra de Nicolás Petro y Day Vásquez. “Entiendan por qué la Fiscalía General les imputa dichos cargos”.

10:03 a.m. El fiscal del caso procede a la individualización de Day Vásquez. “Se trata de usted, señora Daysuris del Carmen Vásquez Castro no de otra persona”. Nacida el 10 de mayo de 1991 en Barranquilla, con 31 años de edad, 1.65 de estatura.

10:02 a.m. El fiscal realiza la respectiva individualización de Nicolás Petro Burgos. “Usted señor Nicolás nació el 21 de junio de 1986 en Suesca, Cundinamarca, en la actualidad tiene 37 años de edad. 1,77 de estatura y sus padres: Francisco Gustavo Francisco Petro Urrego, actual presidente de la República y su madre, Katia Burgos Burgos”.

10:00 a.m. El delegado del ente investigador les pone de presente los hechos jurídicamente relevantes y la posibilidad que acepten o no cargos cuando finalice la imputación.

9:57 a.m. El fiscal les anuncia que con este procedimiento Day Vásquez y Nicolás Petro van a quedar vinculados formalmente a un proceso penal. “De acuerdo a los elementos materiales probatorios, información legalmente obtenida y evidencia física se permite inferir que ustedes son los probables autores de unas conductas que revisten una connotación delictiva”.

9:56 a.m. El fiscal delegado ante el Tribunal, Mario Burgos comienza con la formulación de la imputación de cargos.

9:50 a.m. El funcionario judicial aseguró que las audiencias se han llevado a cabo para respetar los derechos procesales, garantías legales, procedimentales, constitucionales; y a la defensa de Nicolás Petro y Day Vásquez.

9:45 a.m. El juez pone de presente las reglas del juego para la realización de la audiencia judicial. Igualmente, aclaró unas peticiones presentadas por la defensa de los dos procesados sobre la incautación de 25 millones de pesos durante el operativo que se adelantó en la vivienda del diputado por el Atlántico.

9:34 a.m. Nicolás Petro y Day Vásquez, quienes se encuentran en una sala del búnker de la Fiscalía General en compañía de sus abogados, se presentan ante el estrado judicial.

Fiscalía le imputará cargos a Nicolás Petro y Day Vásquez. | Foto: Captura de pantalla

9:32 a.m. El juez 74 de control de garantías detalla lo que ocurrió en la audiencia del pasado domingo. Confirmando que se dio legalidad a la captura de los dos procesados.

9:28 a.m. Con una hora y media de retraso comenzó la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro y Day Vásquez.

8:57 a.m. Todo está listo para que Nicolás Petro y Day Vásquez sean imputados.

Así fue la legalización de las capturas de Nicolás Petro y Day Vásquez

Los dos procesados se encuentran privados de su libertad en las celdas del búnker de la Fiscalía General, en el occidente de Bogotá.

Tras diez horas de audiencia, el juez declaró legal los operativos en los que fueron capturados Nicolás Petro y Day Vásquez. En la diligencia, que se realizó de manera reservada, el funcionario judicial avaló todo el procedimiento adelantado por agentes del CTI de la Fiscalía.

Este fue el minuto a minuto de esa audiencia

6:40 p. m. El juez da por finalizada la audiencia de este domingo e invita a todas las partes a estar presentes el próximo martes.

6:38 p. m. Las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento serán públicas.

6:20 p. m. El despacho judicial anuncia que la audiencia de imputación de cargos quedó para el martes primero de agosto a las 8:00 a. m. Mientras tanto, Nicolás Petro y Day Vásquez seguirán detenidos en las celdas del búnker de la Fiscalía.

Juzgado 74 garantías: en este momento se adelanta audiencia de #LegalizacionDeAllanamientos en el caso Nicolás Petro Burgos y Daysuris del Carmen Vásquez Castro, en virtud del articulo 155 del Codigo de Procedimiento Penal. Posteriormente las audiencias serán de caracter público. — Complejo Judicial de Paloquemao (@prensapaloq) July 30, 2023

6:00 p. m. Las partes deberán definir si continúan inmediatamente con la audiencia de imputación de cargos o se fija una nueva fecha.

5:45 p. m. El juez legalizó, después de siete horas, la captura de Nicolás Petro y Day Vásquez. Los abogados de los procesados anunciaron que no presentarán recurso de apelación en contra de la decisión judicial.

2:04 p. m. Se reanuda la audiencia con la intervención de la delegada de la Procuraduría General frente a la solicitud de legalizar los allanamientos.

12:45 p. m. El juez de control de garantías da un receso de una hora para el almuerzo de todos los sujetos procesales. Después del receso, la defensa de Nicolás Petro presentará sus argumentos frente a la solicitud del fiscal en cuanto al allanamiento y registro.

10:04 a. m. La Secretaría del Juzgado suspende la transmisión de la audiencia.

Nicolás Petro asistió a la Asamblea de Atlántico por primera vez despues de que estalló el escándalo en que resultó involucrado. | Foto: Colprensa

10:00 a. m. La defensa cuestionó la posición del fiscal Burgos, asegurando que ha sido amenazante. El abogado Juan Trujillo asegura que no cuenta con las garantías procesales, por lo que pidió que Nicolás Petro sea trasladado a otra sala.

9:58 a. m. El juez de control de garantías fija las reglas de juego para la realización de la audiencia que se celebrará este domingo. Las diligencias de solicitud de allanamiento de los elementos incautados y la captura serán reservadas.

9:50 a. m. Day Vásquez, tras su presentación, le informa al juez que la Fiscalía General le ha garantizado todos sus derechos procesales.

9:46 a. m. La defensa de Nicolás Petro pide que sea trasladado a una sala en la que no esté presente el fiscal Mario Burgos.

9:41 a. m. Nicolás Petro y Day Vásquez, quienes se encuentran en una sala en el búnker de la Fiscalía, se presentan ante el juzgado 74 de control de garantías de Bogotá.