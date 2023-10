No solo Estados Unidos padece los saqueos, Reino Unido registra aumento del robo de comida en los supermercados y agresiones a los empleados

La ola de saqueos que se ha visto a través de distintas publicaciones en redes sociales de lo que ocurre en Estados Unidos en varias ciudades del país, no solo ocurre allí, pues ahora Reino Unido reporta una gran preocupación ante el incremento de los robos por comida en los supermercados.

Pravin Kharel evalúa las pérdidas financieras en su comercio en alrededor “ 250 libras (360 dólares) por semana. No tenemos derecho a perseguirlos fuera del comercio. Cuando han salido, se terminó”, explica.