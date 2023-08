“No tenemos amigos del sexo opuesto y siempre me visto con modestia”: ama de casa británica revela las reglas estrictas para estar casada con un millonario de Dubai

Soudi Al Nadak, 26, de Sussex, un condado al sur de Inglaterra, contrajo matrimonio con un hombre millonario de Dubai hace 3 años y no deja que los comentarios de las personas afecten su vida amorosa con su pareja.

Por otro lado, sus seguidores en las redes sociales se mostraron preocupados e incluso no estaban seguros de su matrimonio, especialmente después de que el ama de casa compartió las reglas únicas que debe seguir.

Cuando le preguntaron a menudo cómo es casarse con un hombre de una cultura diferente, Soudi decidió compartir en un video, mientras explicaba las estrictas reglas de la pareja, como no ser amigo de nadie del sexo opuesto, compartir sus contraseñas y tener constantemente Localizaciones de otros rastreadas por GPS , según The Mirror.

Al describir lo que implica su matrimonio debido a que son interculturales, además de enfatizar cuánto funciona para ellos, a Soudi no le importa. Ella dijo: “Siempre solía recibir tantas preguntas sobre cómo es casarse o salir con un millonario de una cultura y religión diferente, así que pensé que sería más fácil hablar de eso en línea”.

En un video subido a la red social de TikTok, la mujer aprovecha para dar consejos a sus seguidores para lograr ser “observada” y amada por un millonario, “siempre debes tener confianza en ti misma, sentirte espléndida lo seas o no, un hombre millonario ama ese tipo de cosas”, dijo.

“Siempre mantenemos nuestras ubicaciones cuando estamos separados para saber dónde estamos, no tenemos amigos del sexo opuesto, siempre me visto con modestia y siempre me aseguro de que todo esté perfecto, como mi cabello, uñas y maquillaje”. Siempre tengo cuidado con lo que comparto en las redes sociales para respetar a Jamal y su familia, ya que tienen una comunidad cerrada”.