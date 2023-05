Esposa revela las peores cosas de estar casada con un millonario

Una mujer ha revelado las “peores cosas” de estar casada con un millonario, incluido tener que verse bien todo el tiempo, viajar siempre y nunca poder conducir ella misma a ningún lado. Por su parte, la ansiedad puede presentarse como un síntoma de la depresión.

Linda Andrade, quien se autodenomina la ‘Ama de casa original de Dubai’, a pesar de tener solo 23 años, recurrió a la red social TikTok a principios de este mes para hablar con sus 529.000 seguidores sobre las trampas de ser una esposa rica.

Se cree que la estrella de las redes sociales, nacida en Jordania, se casó con su esposo Ricky, un operador de Forex y Crypto, con solo 19 años. Desde entonces, ha vivido una vida de lujo, muy diferente a su vida pasada, la cual era más modesta en los EE. UU., donde creció compartiendo un pequeño apartamento con su familia, conformada por seis personas.

Linda les dijo a sus seguidores que la novedad de las riquezas pronto puede desaparecer, y aparentemente ya está harta de que “la comida siempre sea un espectáculo”, su esposo le compra “demasiadas cosas” y admite que tiene “miedo de que la roben”.

Linda comenzó el video diciendo que tenía miedo de que la robaran - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, a pesar de sus preocupaciones, los usuarios de las redes sociales parecen tener poca simpatía por la deslumbrante propietaria del spa e influencer de la belleza.

Una persona escribió: “Deja de quejarte, dame tu vida si no la quieres”, mientras que otra dijo: “¿Qué tan desagradecida puedes ser? ¿Quieres intercambiar vidas? Al menos sacaría el máximo provecho de ello.

En su clip, que acumuló más de 11 millones de visitas en TikTok y más de 22.000 me gusta en Instagram, explicaba cómo estaba a punto de detallar las “peores cosas de estar con un millonario”.

Linda comenzó el video diciendo que tenía miedo de que la robaran mientras compartía clips cortos de sus lujosos bolsos de diseñador y relucientes joyas de Cartier y Van Cleef.

Inmediatamente muchos no quedaron impresionados. Uno de los comentarios más populares dejados debajo del video de TikTok decía: “Vives en Dubái, nadie te va a robar aquí, la mitad de Dubái es más rico que tú, así que relájate”.

Uno de los comentarios más populares dejados debajo del video de TikTok decía: “Vives en Dubái, nadie te va a robar aquí, la mitad de Dubái es más rico que tú, así que relájate”. - Foto: via REUTERS

El siguiente “problema” compartido por Linda fue ‘siempre tener que lucir 10/10 todo el tiempo’, detallado con un clip de arreglarse en la peluquería todos los días y comprar en Victoria’s Secret.

Luego, en el video se quejó de “demasiada comida y soy exigente” y que “las mujeres quieren a mi hombre” que “me compra demasiadas cosas”.

Luego, en el video se quejó de “demasiada comida y soy exigente” y que “las mujeres quieren a mi hombre” que “me compra demasiadas cosas”. - Foto: Getty Images

Uno de los problemas finales que compartió fue que “siempre estamos viajando, estoy cansada”, mientras mostraba un clip de una persona que se creía que era su esposo jugando en una moto de agua.

Su video fue publicado con el copy: “Estoy publicando *cosas buenas* próxima #millonaria #esposa #dubai #rica”.

Mientras tanto, un video publicado por la cuenta verificada de Instagram de Ricky dice: “Una relación debe ser 50/50. Ella se ve linda y va de compras, él protege y paga todo”, junto a un montaje de clips de él mismo. La influencer de lujo es la esposa de Ricky Andrade y un exitoso empresario por derecho propio.

A menudo, Linda, usa su biografía de TikTok para promocionar el negocio de Ricky, su esposo, y vincula a su página de Instagram, donde el operador de Forex y Crypto promueve un tutorial comercial.

Linda se está convirtiendo rápidamente en un gran nombre en TikTok, con 19 millones de me gusta y 528,2 mil seguidores hasta el momento.

Su Instagram muestra sus aventuras glamorosas en destinos exóticos en todo el mundo, desde Maldivas hasta Hawái y Miami.

Cabe resaltar que es empresaria desde los 16 años, y actualmente es propietaria de un spa especializado en congelación de grasas, según The Baltimore Post-Examiner.

Los espectadores no quedaron impresionados por las quejas de Linda en el video, y uno escribió: “Ojalá pudiera quejarme de estas cosas. No me estreso porque me roben, me estreso por pagar mis cuentas”, entre otros comentarios.