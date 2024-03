“Nos están presentando como carne de cañón”: angustioso llamado de presos ante el asalto a la cárcel de Puerto Príncipe, en Haití

Durante la noche del sábado, 2 de marzo, bandas criminales de Haití asaltaron la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, y liberaron a un número todavía no especificado de presos. Según prevén los sindicatos policiales, la ola violenta habría provocado que miles de reos lograran salir del penal.

“Nosotros no tenemos por qué irnos de este país, porque no hemos hecho nada malo. Aquí les estamos demostrando que nosotros no hicimos nada”, concluye otro de los presos.