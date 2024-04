Padre de Daniel Sancho reveló en vivo la confesión que le hizo el chef sobre su relación “tóxica” con Edwin Arrieta

El asesinato del médico Edwin Arrieta Arteaga sigue siendo uno de los principales focos de los medios internacionales, luego de que esta semana se reanudara el juicio en contra de Daniel Sancho, quien asesinó al cirujano en agosto de 2023 dentro de una cabaña de la isla de Koh Pha Ngan, ubicada en Tailandia.

Mientras se adelanta el respectivo proceso judicial, el padre del cocinero, Rodolfo Sancho, rompió el silencio recientemente en medio del documental que se estrenó en HBO Max sobre el mediático caso, que conmocionó a España y Colombia.

“Mi primera reacción es de estupefacción, no lo podía creer. Al día siguiente consigo hablar con él, y me cuenta lo que ha pasado. Me cuenta que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y que acaba de una forma trágica. La conversación no fue muy larga, pero no hacía falta más”, indicó el ibérico inicialmente.

El reconocido actor ibérico también aprovechó la producción internacional para revelar ante las cámaras todo lo que le confesó su hijo con respecto a la relación que sostenía con el médico colombiano, admitiendo que sabía muy poco de la vida íntima del chef.

“Me dijo que este tipo (Edwin) le había amenazado, en el momento, no de muerte, sino con hacer daño a su familia. Yo tenía un desconocimiento absoluto. Yo y todo su entorno. Nadie sabía nada. No sé muy bien por qué va Edwin a la isla. Habrían quedado allí, puede que con la intención de ver algún negocio allí o para pasar unos días, pero no sé el motivo exacto”, precisó

Luego, añadió: “Supongo que no me dijo nada [al principio] porque es algo personal. Quizá no todo se lo cuentas a tus padres. A ciertas edades crees que puedes solucionar tú solo tus problemas y no sé. ¿Quién no ha tenido una relación en la que se ha equivocado? ¿Una relación tóxica? Lo que pasa es que esto ha detonado en algo tremendo. Pero todo es un aprendizaje”.

Rodolfo Sancho señaló finalmente en el documental que tampoco sabía nada sobre si Daniel recibía dinero por parte de Edwin. El artista español fue enfático en decir que al joven nunca le faltó nada, mucho menos, plata.

“No lo sé a ciencia cierta. Al principio, cuando mi hijo le ofrece invertir, creo que algo recibió y no sé si tenían una tarjeta conjunta o algo así. Lo que pasa es que un poco más de dinero siempre viene bien si quieres hacer ciertas cosas, te gusta salir a cenar a sitios que te gustan. Eso es un error, una trampa. Pero en ese sentido, lo hecho, hecho, está”, concluyó.