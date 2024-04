Rodolfo Sancho, papá de Daniel, habla por primera vez en lo que la prensa española llama “la entrevista más buscada”. Esto dijo

El actor narró detalles de cómo se enteró de lo que estaba pasando. “El mismo día 5 [de agosto] me llama mi hermano, que ha visto la noticia. Me llama muy shockeado y preocupado, tarda en decirme exactamente qué está pasando y yo le acabo preguntando: “¿Pero bueno, está vivo?”. Y me dice: “Sí, pero ha pasado esto”, y me pasa la noticia. Tuve esa sensación burdamente conocida como estar en una película”, cuenta.

Rodolfo cuenta que al comienzo no lo podía creer. “Mi primera reacción es de estupefacción y de no creerme a pies juntillas lo que están contando porque no cuadraba nada, todo era muy extraño. Al día siguiente consigo hablar con él, cosa absolutamente estrambótica porque le dejaban tener el teléfono, y él me cuenta lo que ha pasado. Está en un estado de shock importante. Me cuenta que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y que acaba de una forma trágica. La conversación no fue muy larga pero no hacía falta más. Yo ya sabía lo que tenía que hacer desde el principio. El objetivo era claro. Al final soy un padre luchando por su hijo y creo que ese es el gran motor para no caer en una depresión o en la angustia. Toda mi energía tenía que ir a ayudar a mi hijo”.