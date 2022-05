Papa Francisco: ¿qué pasa con la salud del sumo pontífice?

Durante los últimos días el papa Francisco ha venido postergando su agenda de actividades gracias a su mal estado de salud.

Recientemente, volvió a suspender las que tenía programadas, en esta ocasión, para el pasado martes 26 de abril. Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el sumo pontífice decidió interrumpir su agenda por consejo médico.

“Debido al dolor en la rodilla, y por consejo médico, el papa Francisco ha interrumpido las actividades previstas para hoy, incluida la participación en el Consejo de Cardenales, del cual se está llevando a cabo una nueva sesión en estos días”, anunció ese día, el servicio de prensa de la Santa Sede.

Ahora bien, el Papa ha pedido nuevamente disculpas por tener que dar la bendición sentado a un grupo de fieles a los que ha recibido en el Vaticano, al reconocer el dolor que siente en la rodilla derecha debido al desgaste en el cartílago y la artrosis avanzada: “Os doy mi bendición y luego os saludaré desde una posición sentada. Esta pierna no es buena, no funciona”, dijo el Papa.

Al terminar la audiencia con peregrinos de Eslovaquia, en el Aula Pablo VI del Vaticano, Francisco, que cumplirá 86 años en diciembre y que es uno de los pontífices más longevos aseguró: “El médico me dijo que no caminara y a mí me gusta hacerlo, pero esta vez tengo que obedecer al médico”.

En efecto, el estado de la pierna del Papa no parece mejorar. Su equipo médico le ha recomendado reposo y evitar desplazamientos innecesarios caminando. Esto implica que el pontífice tenga que desarrollar parte de su agenda sentado lo que ha considerado “una humillación”.

“Os pediré el sacrificio de subir las escaleras y os saludaré aquí, sentado. Es una humillación pero la ofrezco por vuestro país”, señaló ante el grupo de peregrinos eslovacos.

Por otro lado, Francisco tuvo que despejar su agenda el pasado viernes para someterse a un chequeo médico y este domingo se vio obligado a evitar presidir la misa del domingo de Misericordia. El martes nuevamente tuvo que cancelar sus citas por sus problemas de salud.

El pontífice arrastra una lesión en la rodilla derecha que le impide estar mucho tiempo de pie y dificulta su caminar lo que se hizo evidente en las celebraciones pasadas de Semana Santa.

Más cancelaciones

La semana pasada, el papa Francisco también canceló todos los encuentros que tenía previstos para el pasado viernes, 22 de abril. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, declaró a la prensa que el pontífice tuvo que suspender su agenda de ese día para “someterse a controles médicos”, debido a los dolores agudos que padece en la rodilla derecha.

Si bien, el Domingo de Ramos, ante multitudes de fieles, Francisco también estuvo casi siempre sentado, no pudo andar en procesión, llegó en un coche negro al altar y estuvo acompañado por un ayudante.

Cabe recordar que las largas ceremonias de la Semana Santa representaron un problema, debido a la inflamación que padece desde enero en la rodilla, por lo que se levanta en contadas ocasiones, usa con más frecuencia el papamóvil y necesita apoyarse en un asistente.

En contexto, Francisco, quien en marzo cumplió nueve años de pontificado, tiene problemas también crónicos de ciática, que le suelen causar dolores fuertes, y se sometió a una delicada operación de colon en julio pasado.

Igualmente, en febrero anuló un viaje a Florencia (centro de Italia) por un dolor agudo a la rodilla, “una gonalgia aguda”, por lo que le prescribieron un período de descanso.

“Me han dicho que le pasa sólo a los viejos, así que no sé por qué me ha pasado a mí”, bromeó en ese entonces el pontífice durante una audiencia general.