El papa Francisco vuelve a cancelar su agenda por problemas de salud

El papa Francisco volvió a suspender las actividades que tenía programadas, en esta ocasión, para el martes 26 de abril. Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el sumo pontífice decidió interrumpir su agenda por consejo médico.

“Debido al dolor en la rodilla, y por consejo médico, el papa Francisco ha interrumpido las actividades previstas para hoy, incluida la participación en el Consejo de Cardenales, del cual se está llevando a cabo una nueva sesión en estos días”, anunció el servicio de prensa de la Santa Sede.

La semana pasada, el papa Francisco también canceló todos los encuentros que tenía previstos para el viernes, 22 de abril. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, declaró a la prensa que el pontífice tuvo que suspender su agenda de ese día para “someterse a controles médicos”, debido a los dolores agudos que padece en la rodilla derecha.

Francisco, de 85 años, ha tenido este año problemas de salud. Sufre de fuertes dolores a la rodilla y tiene dificultades para caminar, lo que ha marcado todas las ceremonias.

El Domingo de Ramos, ante multitudes de fieles, Francisco estuvo casi siempre sentado, no pudo andar en procesión, llegó en un coche negro al altar y estuvo acompañado por un ayudante.

Las largas ceremonias de la Semana Santa representaron un problema, debido a la inflamación que padece desde enero en la rodilla, por lo que se levanta en contadas ocasiones, usa con más frecuencia el papamóvil y necesita apoyarse en un asistente.

El domingo, durante la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza San Pedro, ante una multitud, no pudo leer todo su discurso de pie y debió sentarse en medio del mensaje pascual.

Francisco, quien en marzo cumplió nueve años de pontificado, tiene problemas también crónicos de ciática, que le suelen causar dolores fuertes, y se sometió a una delicada operación de colon en julio pasado.

En febrero anuló un viaje a Florencia (centro de Italia) por un dolor agudo a la rodilla, “una gonalgia aguda”, por lo que le prescribieron un período de descanso.

“Me han dicho que le pasa sólo a los viejos, así que no sé por qué me ha pasado a mí”, bromeó entonces el pontífice durante una audiencia general.

El papa reitera llamado a favor de una tregua pascual en Ucrania

El papa Francisco volvió a pedir una tregua en Ucrania y el cese de los ataques contra “poblaciones agotadas” en ocasión de la Pascua ortodoxa que se celebra este domingo.

“Hoy se cumplen dos meses desde el inicio de la guerra” el 24 de febrero, recordó el sumo pontífice durante la misa del domingo, que celebró frente a miles de fieles reunidos en la plaza San Pedro. Entre la multitud se distinguían algunas banderas ucranianas.

“En lugar de detenerse, la guerra se ha empeorado. Es triste que en estos días santos y solemnes para los cristianos se escuche más el ruido mortífero de las armas que el de las campanas que anuncian la resurrección” de Cristo, añadió el papa.

“Y es triste que las armas ocupen cada vez más el lugar de las palabras. Renuevo el llamamiento a una tregua de Pascua, la más pequeña señal tangible de un deseo de paz. Que se detengan los ataques para aliviar el sufrimiento de las poblaciones agotadas”, añadió el papa argentino.

La ONU también pidió este domingo una tregua “inmediata” en Mariúpol para permitir la evacuación de unos 100.000 civiles que siguen atrapados en esta ciudad portuaria ucraniana controlada casi en su totalidad por el ejército ruso.

El 10 de abril, durante el Domingo de Ramos, el papa ya pidió una “tregua pascual para lograr la paz a través de verdaderas negociaciones”, y el jueves se sumó al llamamiento a favor de una tregua del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

