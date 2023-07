Para “controlar los sueños”: el insólito motivo por el cual un hombre perforó su cráneo

Reveló detalles de cómo se preparó

Tras esta preparación, el ruso se perforó la cabeza y logró implantarse el chip en el cerebro. Sin embargo, cinco semanas después un grupo de trabajadores de la salud se lo sustrajeron y le advirtieron de los riesgos que corrió y que podría volver a tener, si intenta algo parecido nuevamente. “ Terminé la cirugía, me duché y trabajé durante 10 horas seguidas. La gente no sabía absolutamente nada”, dijo.

“Usando tecnologías de realidad virtual no puedes tocar, no puedes comer, no puedes sentir placer, etc. Este tipo de tecnologías son limitadas, son geniales, muy buenas, pero tienen limitaciones”, sostuvo Raduga al diario británico.