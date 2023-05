Para jugar videojuegos, empresas en Japón estarían dando vacaciones especiales a sus empleados

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, es considerado como el videojuego más esperado del año, esta nueva entrega se estrenó el pasado 12 de mayo.

Japón es considerada como una de las cunas del ocio y la fantasía en el mundo, allí los videojuegos so parte de los temas de conversación entre diversas poblaciones. Tanto así que el lanzamiento de uno de los juegos más esperados del año tiene a los trabajadores pidiendo permisos para ir directo a casa y encender la consola.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (La leyenda de Zelda: lágrimas del reino), es considerado como el videojuego más esperado del año, esta nueva entrega se estrenó el pasado 12 de mayo. Desde entonces, algunas empresas han concedido permisos especiales o vacaciones a los trabajadores fans del juego.

Incluso, semanas antes del lanzamiento, abundaban comentarios de fans en las redes sociales que manifestaron su intención de solicitar su periodo de vacaciones pagas o ‘Zeruda yasumi’, con el fin de tener todo el tiempo libre para disfrutar de la nueva entrega de The Legend of Zelda.

En esa dirección, las empresas han optado por poner en marcha las llamadas “vacaciones de recomendación”, una práctica en la que los trabajadores se les brinda un periodo de descanso con el objetivo de mejorar la productividad del mismo y aumentar los niveles de bienestar.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la nueva aventura de Link en Hyrule. - Foto: Oficial de Nintendo

La idea es que los trabajadores vuelvan a sus empleos motivados luego de haber disfrutado el esperado juego. Esto tendría que verse reflejado en la productividad de las empresas del país.

Una apuesta novedosa que no todos los países del mundo estarían dispuestos a realizar.

Cabe señalar que este no es el primer videojuego que genera tanta histeria entre los fans, en el año 2022 ocurrió un fenómeno similar con el lanzamiento de Pokemon Scarlet Violet. En aquel entonces también se disparó el número de compradores del juego, al mismo tiempo que los permisos para ir a jugarlo.

La secuela de Breath of the Wild trae de vuelta el reino de Hyrule, que se ha sumido en la confusión tras un evento catastrófico. Los jugadores deberán desentrañar la verdad oculta tras este suceso, explorando para un ello un mundo ya conocido, pero diferente al presentado en la anterior entrega.

La idea es que los trabajadores vuelvan a sus empleos motivados luego de haber disfrutado el esperado juego. Esto tendría que verse reflejado en la productividad de las empresas del país. - Foto: Getty Images

En esta ocasión, existe la posibilidad de surcar los cielos con vehículos como un dron de cuatro motores o un globo aerostático, o a lomos de una criatura alada. Con ellos se podrá acceder a las misteriosas islas flotantes.

La nueva aventura transmite la sensación de que hay un mundo enorme para explorar, como destacan desde Nintendo. De hecho, aseguran que no hay una única forma de recorrerlo, ni tampoco de vencer a los enemigos, superar los obstáculos o resolver los puzzles.

Las posibilidades de experimentar con los objetos y el entorno son muy variadas: con la combinación, Link podrá unir objetos y crear nuevas armas, con diferentes efectos únicos, mientras que con la ayuda de la ultramano podrá construir ingeniosos vehículos y usarlos de forma creativa para burlar a sus enemigos.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está disponible desde el pasado viernes para Nintendo Switch. (Photo by Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Si usa el retroceso, ‘rebobinará’ el movimiento de un objeto para crear nuevas trayectorias o devolvérselo al enemigo que lo ha lanzado. Y la infiltración le permitirá atravesar el techo de edificios y cuevas para encontrar la ruta más rápida o una salida elegante.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está disponible desde el pasado viernes para Nintendo Switch. También se ha lanzado un nuevo amiibo de Link que, al activarlo, incorporará en el juego armas y materiales, así como una tela especial para la paravela de Link.

*Con información de Europa Press.