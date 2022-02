“Pequeño bastardo, lo odio”: Elton John arremetió contra Putin por su invasión a Ucrania

Foto: Photo by Kevin Mazur/Photo by Alexei Nikolsky\TASS/vía Getty Images

Foto: Photo by Kevin Mazur/Photo by Alexei Nikolsky\TASS/vía Getty Images

La invasión rusa a Ucrania, la cual comenzó el pasado jueves 24 de febrero, después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenara una “operación militar” dirigida a su vecino país, ha motivado diferentes voces y posiciones alrededor del mundo.

En días recientes, gobernantes, deportistas, organizaciones de diferente índole, artistas, usuarios en redes sociales, entre otros medios de la comunidad internacional, se han sumado a la oleada de críticas a Rusia por la invasión a Ucrania, que ya ha cobrado la vida de miles de personas -entre civiles y soldados-, movilizaciones masivas en busca de refugio y un ambiente de zozobra frente a lo que vendrá próximamente.

A las voces en contra de la guerra se ha unido el artista británico Elton John. Durante un concierto en Nueva Jersey, Estados Unidos, se refirió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, como un “pequeño bastardo”.

Como parte de su gira de despedida de los escenarios, el intérprete se presentó en la ciudad de Newark, el pasado vienes 25 de febrero, un día después del inicio de los bombardeos. Durante su concierto, Elton John protagonizó un momento especial dirigido a la población ucraniana, a quienes dedicó su canción ´Don’t Let the Sun Go Down on Me´ (No dejes que el sol se ponga sobre mí, en español).

Según informó el medio local NJ.com, Elton John recordó que ha visitado Ucrania muchas veces como parte de su fundación contra el sida, además, dijo: “Algunas personas son espantosas, ¿no?”, en referencia al presidente ruso Vladimir Putin.

“Absolutamente espantoso. No hay justificación para esto. Pequeño bastardo, lo odio”, agregó el artista británico.

“Estamos desconsolados y consternados”

En su perfil oficial de Instagram, donde cuenta con más de 3,9 millones de seguidores, Elton John publicó un mensaje en solidaridad con Ucrania, país en que tiene presencia su fundación contra el sida.

“Durante más de 20 años, la Fundación Elton John contra el sida ha apoyado a algunas de las personas más vulnerables de Ucrania con acceso a servicios y atención del VIH, como parte de nuestro compromiso con las comunidades de Europa del Este y Asia Central”, dice al principio del mensaje.

“Estamos desconsolados y consternados al ver que este conflicto se desarrolla y nuestros corazones están con el pueblo de Ucrania que no merece vivir esta pesadilla. Durante estos tiempos devastadores, defendemos el fin de la violencia y el sufrimiento en Ucrania para que los servicios que salvan vidas y la ayuda humanitaria puedan llegar a los que lo necesitan desesperadamente”, finaliza el mensaje.

Ucrania acepta dialogar con Rusia en la frontera con Bielorrusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha confirmado que las delegaciones negociadoras de Moscú y Kiev se reunirán en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, cerca del río Prípiat.

Zelenski ha informado que esta decisión se ha negociado con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, con quien ha mantenido este domingo una conversación telefónica en la que acordaron que el encuentro se lleve a cabo “sin condiciones previas”.

En contrapartida, Lukashenko se ha comprometido a que “todos los aviones, helicópteros y misiles estacionados en territorio bielorruso permanezcan en tierra durante el viaje, las conversaciones y el regreso de la delegación ucraniana”, afirmó Zelenski en su canal de Telegram.

El domingo, Rusia envió una delegación a Bielorrusia para negociar con Ucrania un acuerdo de cese de hostilidades. Sin embargo, el propio Zelenski ya había remarcado la noche anterior su negativa a acudir a este tipo de encuentros si estos se celebraban en suelo bielorruso, nación a la que acusa de participar activamente en la invasión rusa.

Así, el mandatario ucraniano había insistido en ofrecer a Moscú otros foros como Polonia, Turquía o Azerbaiyán. “Varsovia, Estambul, Bakú: hemos ofrecido a Rusia mantener conversaciones en estas ciudades, o en cualquier otra ciudad donde no se estén lanzando misiles contra Ucrania”, indicó Zelenski.

Ahora ambos países han alcanzado, por fin, un acuerdo y celebrarán dicho encuentro en la frontera con Bielorrusia en un intento por alcanzar la paz y ponerle fin a la invasión rusa que se inició tras el reconocimiento ruso de la independencia de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk.

