Pese al rechazo de Ucrania a una mediación africana en el conflicto, Putin dice estar abierto a un “diálogo constructivo”

El conflicto entre Rusia y Ucrania no cesa, recientemente el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, pidió que se incremente la producción de carros de combate y lanzamisiles múltiples para sostener el esfuerzo bélico en Ucrania.

Shoigu visitó una fábrica militar en la ciudad de Omsk, en Siberia, y ha pedido “cumplir estrictamente el calendario para la aplicación de los encargos de la seguridad del estado”, según recoge el Ministerio en un comunicado.

Por otro lado, el gobernador de la región rusa de Briansk, Alexander Bogomaz, anunció el derribo de tres drones que se disponían a atacar la refinería de crudo durante la noche.

Soldados ucranianos disparan artillería hacia posiciones rusas en el frente de batalla, el sábado 27 de mayo de 2023, cerca de Bájmut, en la región de Donetsk, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky, Archivo) - Foto: AP

El pasado 9 de junio las autoridades rusas informaron de ataques con drones contra Belgorod y Kursk. En Belgorod uno de los aparatos impactó contra una oficina y provocó un incendio y en Kursk un dron se estrelló cerca de un depósito de combustible en la capital regional.

En ese contexto, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunió con líderes de varias naciones africanas con el objetivo de avanzar en lo que sería la implementación de un acuerdo de paz que ponga fin total a la guerra entre Moscú y Kiev.

Finalmente, el presidente de Ucrania rechazó la oferta de mediación presentada por una delegación de presidentes africanos y lo consideró un “engaño” de Moscú, coincidiendo con la contraofensiva lanzada por las tropas de Kiev.

En esta imagen, distribuida por la Oficina de Prensa de la presidencia de Ucrania, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy (izquierda), y su homólogo de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ofrecen una conferencia de prensa conjunta tras una reunión con una delegación africana en Kiev, Ucrania, el 16 de junio de 2023. (Oficina de Prensa de la presidencia de Ucrania vía AP) - Foto: AP

“Autorizar cualquier tipo de negociación con Rusia, cuando el ocupante está en nuestra tierra, equivaldría a congelar la guerra, congelar el dolor y el sufrimiento”, declaró el mandatario ucraniano en una rueda de prensa conjunta con los dirigentes africanos en Kiev.

“Está claro que Rusia intenta nuevamente utilizar su vieja táctica del engaño. Pero Rusia no conseguirá engañar más al mundo”, añadió. “No le daremos una segunda oportunidad”.

La propuesta de mediación coincide con el lanzamiento de la contraofensiva de las tropas ucranianas para intentar recuperar las zonas ocupadas por Rusia desde su invasión en febrero de 2022.

Soldados ucranianos batallando cerca de Bájmut, en Ucrania, el 19 de abril de 2023. (Roman Chop via AP) - Foto: AP

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, se dijo dispuesto a entablar “un diálogo constructivo con quienes deseen la paz” y destacó la postura “equilibrada” de los países africanos que buscan mediar en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

“Acogemos con satisfacción el enfoque equilibrado de nuestros amigos africanos sobre la crisis ucraniana”, dijo Putin al recibir a la delegación en San Petersburgo (noroeste de Rusia). “Estamos abiertos al diálogo con quienes deseen la paz basada en los principios de justicia y de respeto de los intereses legítimos de las partes”, agregó.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, al frente de una delegación de mediadores africanos para el conflicto ucraniano, llegó el sábado a Rusia, tras pasar la víspera por Kiev, informó la presidencia sudafricana.

El presidente ruso, Vladimir Putin, habla durante una sesión del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en San Petersburgo, Rusia - Foto: via REUTERS

“El presidente Ramaphosa llegó a San Petersburgo”, en el noroeste de Rusia, donde debe reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, antes de un encuentro con toda la comitiva africana, agregó.

Ramaphosa continuará “los esfuerzos de la misión de paz africana (...) tras discusiones constructivas [el viernes] con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski”, recalcó la misma fuente.

El presidente sudafricano, le dijo hace pocas horas al presidente ruso, Vladimir Putin, que la “guerra debe terminar” en Ucrania.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, camina a su llegada al aeropuerto internacional en las afueras de San Petersburgo, Rusia - Foto: AP

“Esta guerra debe terminar (...) debe solucionarse mediante negociaciones y medios diplomáticos”, afirmó Ramaphosa, agregando que el conflicto “tiene un impacto negativo en el continente africano y por supuesto en muchos otros países en todo el mundo”.

Putin arremete contra Zelenski

El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, de origen judío, de ser la “vergüenza” de ese pueblo y volvió a justificar la ofensiva militar rusa en Ucrania alegando que la exrepública soviética está gobernada por “neonazis”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, pronuncia un discurso durante una sesión del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en San Petersburgo, Rusia, el 16 de junio de 2023. - Foto: via REUTERS

“Tengo muchos amigos judíos desde mi infancia. Y ellos me dicen que Zelenski no es judío, sino la vergüenza del pueblo judío. No estoy bromeando”, declaró el mandatario ruso en un foro económico en San Petersburgo, al que AFP no pudo acceder al no estar acreditada.

Rusia afirma que el trato de Ucrania a los rusohablantes en el país es comparable a las acciones de la Alemania nazi, unas acusaciones rechazadas por el gobierno ucraniano y la comunidad judía del país.

Con información de AFP y Europa Press*