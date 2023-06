Por ponerle este nombre a su bebé, mujer recibió dura ola de críticas: “Suena como una amenaza”

- Foto: Getty Images / Jose Luis Pelaez Inc

La espera por conocer si será niño o niño marca buena parte de un proceso de maternidad, en el cual muchos multiplican sus esfuerzos para preparar la llegada del nuevo integrante. La primera ropa y elementos que utilizará, así como el nombre son materia, en varios casos, de una ‘constante’ búsqueda e indecisión.

Así como hay quienes desde un primer momento tienen definido cómo llamarán al recién nacido (bien sea por antecedentes o conexión con alguna figura pública) para otros la selección está cargada de una pesquisa más profunda. Lo anterior en aras de que prime la originalidad, independientemente de los cuestionamientos a recibir.

La sección del nombre para un bebé puede generar 'debate' en algunas parejas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Justamente ese es el caso de una mujer, cuya ‘particular’ idea para identificar a su hija no solo se hizo viral sino que la cargó de una ola de críticas. Su decisión fue difundida en la plataforma social Reddit y replicada por el medio británico The Mirror.

¿Qué nombre le puso?

La mujer calificó a su bebé como un ángel, pero sorprendió al revelar lo que le había puesto por nombre. “Un sueño. Nuestro ángel está aquí y nunca nos hemos sentido más completos. Te amo Wrenleigh James”, plasmó en su publicación.

El nombre que generó controversia fue Wrenleigh James. - Foto: Getty Images

En esa red social, quien se encargó de que esa designación no pasara desapercibida se identifica como “nerd de los nombres”. En la descripción de su perfil abiertamente asegura burlarse de los apelativos que considera “horribles” sin ser este la excepción, pues afirmó haberlo encontrado “en la naturaleza dos veces en la misma cantidad de días. ¿Alguien me puede explicar cuál es la locura?”.

De acuerdo con The Mirror, que cita al portal The Bump, Wrenley está conectado con el pájaro conocido como reyezuelo. A su vez esa plataforma vincula el nombre (alterado gramaticalmente por la mamá) con la primavera e inmortalidad.

“Se siente como amenaza”

Pese a su significado ‘positivo’ las críticas no se hicieron esperar e inundaron la publicación en Reddit.

“Se siente como una amenaza”, “Genial, ahora tengo que nombrar a mi hijo Wrennliiye para que pueda ser único”, ”Odio a Wren, odio a Wrenley, odio la ortografía de Wrenleigh y odio a James en una chica”, “¿Por qué la gente está haciendo que un nombre ya horrible sea aún peor?, “Siento que están tratando de enojarnos a propósito ahora”.

El segundo nombre de la bebé generalmente es puesto en niñas (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Catherine Delahaye

Sin embargo, del todo no fueron solo cuestionamientos. “Honestamente, no creo que James sea tan malo para una chica como segundo nombre. Wrenley, creo que es lindo, personalmente no lo usaría”, “Realmente tampoco creo que sea malo, pero la forma en que está de moda tan rápido definitivamente hará que la gente lo odie más”, comentaron algunos.

Mujer defiende su decisión

En otro caso aislado una mujer estadounidense, identificada como Calyn Breann, se hizo viral al compartir que había decidido llamar a su bebé Coast (en español: costa). La joven reconoce que el nombre no ha sido completamente bien recibido; pero, pese a ello, se mantiene firme en conservarlo.

“Deberías haberlo llamado algo diferente, (ese apelativo) no envejecerá bien” es la descripción que Breann dejó en su clip con más de 1,6 millones de visualizaciones y cientos de comentarios. En esa oportunidad el choque de reacciones también se hizo presente, pues para algunos se trató de una ‘buena’ elección.

“Abuelo Costa, me suena bien”, “Tengo un bebé en mi guardería llamado Coast, ¡es tan lindo!”, “La gente necesita superarlo, no diferente a River o Brooklyn”, “Es tan único que nunca había escuchado a nadie llamarse así”, “Es único. Las opiniones de otras personas no significan nada en realidad”, “Me perdí algo. ¿Por qué odia tanto a su hijo?”.