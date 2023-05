Madre soltera enciende el debate al renegar sobre la maternidad: “Me hubiera gustado ser padre”

La maternidad y los diferentes roles que se asumen en esta son un asunto que a veces puede centrar los debates; principalmente, en cuanto a equidad se refiere. Si bien es cierto que en algunos hogares las ‘tareas’ suelen ser compartidas, en otros casos, ese ‘desequilibrio’ en funciones lleva a desatar una ola de reacciones y choques.

Una mujer en TikTok encendió la polémica al exponer las razones por las cuales hubiese preferido ser papá y asumir labores que muchos de ellos hacen, en vez de encabezar lo que representa la maternidad. La mujer es mexicana, se identifica en esa red social como ‘la luchona mayor’ y acumula más de 280.000 seguidores.

Allí, frecuentemente, comparte cómo es, desde su experiencia, ser mamá y los sacrificios que ello implica, como las noches sin dormir o asegurarse de la alimentación a tiempo de los menores. También, uno de sus clips menciona otros ejemplos de la disparidad entre el género femenino y el masculino.

“Me hubiera gustado ser padre”

En esa línea, la mexicana enlistó una serie de razones por las cuales le hubiese gustado ser padre; por ejemplo, el tiempo ‘libre’ para hacer actividades diferentes al cuidado de los niños. Ese ‘anhelo’ lo compartió poniendo el supuesto de una pareja que se divorcia.

“Separarme y estar tranquilo de que mi hijo también lo está porque se encuentra con su mamá”, dijo, y agregó más motivos. “Tener el tiempo suficiente para ir al gym, salir con amigos e ir a trabajar sin ninguna preocupación y mi parte favorita: dormir hasta tarde sin que me despierten; la verdad es que cómo me hubiera gustado ser padre porque es muchísimo más fácil ser papá”, concluyó.

Tras la publicación de sus comentarios, las redes pasaron a ser escenario de una discusión de la cual fueron partícipes tanto hombres como mujeres. En cuanto a los primeros, hubo quienes se pusieron en el lugar de la ‘tiktoker’ por sacar a sus hijos adelante solos. Por su lado, algunas mujeres expresaron que sentían ‘orgullo’ de sí mismas.

“En mi caso me encanta ser padre. Tengo dos reinas y estoy luchando a diario con ellas sin su madre; créanme, sé que no es fácil, pero es hermoso y único”, “No tener la preocupación por la economía, no tener que estar asustada cada vez que se enferman”, “No creo, mi esposo se mata día día para darnos lo más y cuando puede siempre me ayuda. Los dos somos un equipo”, “A pesar de todo, me encanta ser madre y estar 24/7 con mi hija. Lo mejor lo tengo yo: él, no”.

A propósito del mes de las madres, toman nuevamente relevancia las cifras de mujeres a quienes les ha tocado asumir la crianza de sus hijos solas. Respecto a México, la revista Forbes refirió al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para señalar que solamente el 2 % de las madres solteras son creadoras de empleo en ese país.

De acuerdo con ese organismo, aproximadamente cuatro millones de madres solteras se encuentran entre los 30 y 34 años (lo que equivale al 12 %). En general (con corte de 2022), un 11 % corresponde a mujeres en la misma situación, pero con edades de los 25 a 29 años, 35 y 39; así como también un rango entre los 40 y 44.

Forbes resalta el embarazo adolescente en lugares como Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, Zacatecas y Puebla. En estos, adolescentes que todavía no habían cumplido sus 20 años ocuparon el 25 %.