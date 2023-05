La historia de Daniel, el novio de la siamesa que comparte pelvis con su hermana: tienen una relación estable, pero con varios acuerdos

Para las hermanas Carmen y Lupita Andrade, el compartir pelvis, así como el aparato reproductor y demás estructuras del cuerpo, no ha sido impedimento para tratar de llevar una vida normal. Pese a que el hecho de ser siamesas les ha impedido realizar diferentes actividades cotidianas, con mucho amor llevan una relación fraternal de muy buena manera.

Aunque en una oportunidad, las siamesas de 22 años, nacidas en México, llegaron a territorio estadounidense en el año 2002, con la ilusión de someterse a una cirugía de separación, finalmente dicha intervención no fue posible, ni lo será, debido a los miles de riesgos que implican para Carmen y Lupita. Por lo que, ante dicha situación, optaron por aprender a convivir teniendo una vida unida, incluso en la relación amorosa que sostiene una de ellas con Daniel.

Carmen y Lupita, siamesas que compartes varias estructuras del cuerpo. - Foto: @Instagram andrade_glupe

“A veces, al final del día, estamos exhaustas y no queremos hablar. Ahí es cuando usamos diferentes dispositivos y hacemos lo nuestro. Hemos estado unidas toda nuestra vida, así que no es que extrañemos nuestra independencia. Es todo lo que hemos conocido, ¿verdad?”, manifestó Carmen, quien es la más extrovertida de la dos, en una entrevista para el sitio web Today.com.

Pese a las dificultades que han enfrentado y que, en ocasiones, enfrentan a diario, las hermanas llevan una vida normal. De hecho, Carmen estudia para ser enfermera veterinaria y Lupita, por su parte, espera trabajar en el mismo ámbito como técnica.

Las hermanas siamesas intentaron someterse a una cirugía de separación, pero finalmente no lo lograron debido a los altos riesgos que conlleva. - Foto: Tomada de Instagram @andrade_glupe

Aunque cuando las siamesas entraron en su etapa adolescente, empezaron a recibir muchos de mensajes de personas que por fetiche querían tener relaciones sexuales con ambas, situación que causó molestias entre la familia Andrade. Pero sin importar las dificultades, eso no ha sido impedimento para que las hermanas encuentren el amor.

Carmen fue una de ellas, quien, a pesar de la estigmatización e inseguridades que se interpusieron, conoció a Daniel, un apuesto joven con quien sostiene una relación estable y duradera de más de dos años y medio, a quien conoció a través de una aplicación de citas. Carmen Andrade afirma que desde el primer momento en el que intercambió mensajes con Daniel se dio cuenta de que este era diferente.

Ambos sostienen una relación estable pese a que Carmen comparte órganos y pelvis con Lupita. - Foto: Tomada de Instagram @it.be.dan

“Nunca traté de ocultar el hecho de que soy una gemela unida, lo que significa que recibí muchos mensajes de hombres con fetiches. Supe desde el principio que Daniel era diferente a los demás, porque no comenzó con una pregunta sobre mi condición”, manifestó Carmen.

De hecho, meses atrás, en el canal de YouTube de Ask Me Anything, Carmen reveló que, pese a que comparte aparato reproductor con su hermana, tomó la decisión junto con Daniel y Lupita de poner ciertos límites, como el no tener relaciones sexuales en su relación, esto para no afectar la vida de Lupita, que se declaró hace un tiempo asexual.

“Obviamente iba a ser transparente en todo. Fue un proceso de aprendizaje para todos. Tuvimos que tener una discusión sobre qué límites están bien y cuáles no. No somos íntimos de esa manera y él (Daniel) está de acuerdo con eso”, agregó la hermana de Lupita en el canal.

Pese a los acuerdos, esto no ha sido impedimento para que la pareja mantengan una relación estable y unida. De hecho, entre los planes de Carmen y Daniel a futuro están el vivir juntos, además de contraer matrimonio, objetivos que no resultan ser un problema para Lupita. De acuerdo con el relato de su hermana a Today.com, Lupita y Daniel llevan una muy buena relación, tanto así que cuando Carmen se duerme, él se queda despierto hablando hasta la madrugada con su cuñada.

Lupita se la lleva bien con el novio de Carmen, Daniel. - Foto: Tomada de Instagram @andrade_glupe

“A veces me siento mal porque quiero pasar mucho tiempo con Daniel. Así que tratamos de llegar a compromisos. Como que (Lupita) elija a dónde salimos a cenar o qué actividad vamos a hacer”, concluyó Carmen.

Sobre los planes de tener hijos a futuro, Carmen no considera esa como una de sus prioridades, pese a que tanto ella como su pareja “aman los niños”. Uno de los impedimentos es la endometriosis, es decir, un padecimiento que dificulta el embarazo porque ciertas células crecen en zonas diferentes al útero, de acuerdo con MedlinePlus.

En cuanto al círculo social, las siamesas comparten el mismo grupo de amigos y no tienen inconvenientes en otros aspectos, como la ropa a utilizar (pues los atuendos es otro punto común). Carmen reconoció al medio estadounidense que no todo es ‘color de rosa’, pues el ser siamesas no las ha alejado de recibir algunos comentarios negativos.

“Mucha gente no está acostumbrada a que las personas con discapacidad establezcan límites o creen límites (...). Recibimos muchas preguntas sobre sexo, cómo vamos al baño y cosas por el estilo”, reveló Carmen y exhortó a tener en cuenta que antes de siamesas son seres humanos.

Los tres suelen salir a realizar cualquier actividad. - Foto: Tomada de Instagram @andrade_glupe

Cabe mencionar que los siameses son dos bebés que nacen conectados físicamente. “Los gemelos unidos se desarrollan cuando un embrión temprano se separa parcialmente para formar dos individuos. Si bien dos bebés se desarrollarán a partir de este embrión, permanecerán conectados físicamente, generalmente por el pecho, el abdomen o la pelvis. Los gemelos unidos también pueden compartir uno o más órganos internos”, explica el instituto de investigación Mayo Clinic.

Logro médico: luego de más de 11 horas de cirugía, doctores en Texas separan a bebés siamesas

El Cook Children’s Medical Center en Fort Worth se convirtió en el escenario, esta semana, de un ingente logro en la medicina, luego de que un equipo de cerca de 25 expertos, en una intervención que se extendió por más de 11 horas, lograra separar a dos bebés siamesas de 16 semanas de nacidas que se encontraban pegadas por el tórax.

Amie Lynn y Jamie Lynn Finley, junto a sus padres. la cirugía para separarlas fue un éxito. - Foto: Twitter/ @KatyBlakeyNBC5

Cirujanos plásticos, enfermeras, anestesiólogos, neonatólogos, entre otras especialidades, formaron parte del equipo liderado por el doctor Jorge Iglesias, que supo cantar ¡lo logramos!, en la que quizá pudo ser la cirugía más compleja de sus vidas, y en la que lo más importante fue conseguir preservar la vida de las dos menores, un logro atípico en esta clase de situaciones.

Además del ahora aclamado equipo médico, las protagonistas de esta historia son Amie Lynn y Jamie Lynn Finley, quienes son unas hermanas que presentaban una patología que se conoce como gemelas onfalópagas, situación que traduce en que estas estaba unidas a través del abdomen y además compartían al menos un órgano.

Operación exitosa a siamesas

Según detallan medios locales que recogen la heroica historia médica, las bebés habían nacido prematuramente el pasado 3 de octubre y, según los primeros diagnósticos, compartían su hígado, por lo que habían tenido que ser sometidas a una serie de cuidados muy específicos para su supervivencia.

La ocurrida esta semana fue una cirugía que tomó más de 11 horas de ejecución, pero muchas más de planeación, previendo todos los escenarios posibles y la forma en la que el equipo debía responder a ello; no obstante, lograron salir victoriosos.

La cirugía donde lograron separar a las bebés siamesas duró 11 horas. - Foto: Getty Images

En explicaciones recogidas por el The Dallas Morning News, un periódico local en Texas, los expertos explicaron que este caso representaba un gran reto en tanto anualmente solo nacen entre 5 y 8 parejas de gemelos unidos y, por ello, no existe una hoja de ruta clara en cómo se debe actuar frente a ello.

En cuanto al procedimiento, el equipo explicó que, para su realización, conformó dos grupos que se encargarían de cada una de las niñas y que como estrategia en el interior del quirófano, se diferenciaría según el color de su gorro: verdes y púrpuras.

Antes de materializarlo en las menores, adelantaron un procedimiento de práctica empleando modelos con impresiones 3D del pecho de las niñas, en los que aplicaron el plan. - Foto: Pixabay

Dentro de las estrategias para el éxito de la cirugía también estuvo ‘la práctica’, explicando que, debido a la rareza del caso, y a que este es quizás único, debieron preparar la cirugía a través del estudio, pero, antes de materializarlo en las menores, adelantaron un procedimiento de práctica empleando modelos con impresiones 3D del pecho de las niñas, en los que aplicaron el plan.

Sin embargo, también aclararon que la preparación de la cirugía se llevó a cabo en secreto, y que la posibilidad de adelantarla solo se comunicó a los padres de las niñas una vez hubo certeza de que sabían cómo operarlas, noticia que a su vez se complementó a inicio de esta semana cuando la directora de la clínica logró confirmar “son dos bebés”, confirmando que las dos sobrevivieron.