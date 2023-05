Fotos: hijo de Camilo Sesto reaparece en redes sociales como ‘Sheila Devil’ y preocupa por su apariencia

El hijo del fallecido cantante Camilo Sesto ha tenido problemas con su salud mental y por ello sus familiares, amigos y seguidores están preocupados, ya que ahora se ha mostrado con un aspecto diferente al que solía tener, pues en varias fotografías se dejó ver luciendo un vestido de mujer, con cabello largo y de color rojo y, además, usando tangas.

El hijo del cantante Camilo Sesto se dejó ver vestido de mujer - Foto: @shelaw123

Otro de los detalles que generó bastante polémica es que apareció sin algunos de sus dientes y haciendo gestos con su rostro que no fueron muy bien interpretados por los internautas. Varias personas se han preguntado si es una decisión tomada hacer su transición al género femenino o si solo se trata de un momento para llamar la atención.

El hombre de 39 años ya no tiene su cuenta oficial de Instagram y, por el contrario, ahora aparece en su nuevo perfil como ‘Sheila Devil’, donde ha compartido varias fotos que han dejado impactados a sus fanáticos por el cambio notorio que ha tenido su imagen.

En el programa Fiesta, de Telecinco, se habló sobre los cambios en la vida de Camilo Blanes, además se aseguró que él ha “comunicado a su entorno que quiere vivir como mujer. Parece que llevaba un tiempo experimentado este sentimiento y por fin lo ha hecho realidad. Quiere ser llamado Sheila Devil [...] Sheila significa música”, indicó el magacín en un video.

El mismo programa dio a conocer que la madre de Camilo Blanes, Lourdes Ornelas, se encuentra muy preocupada por la situación de su hijo, quien también había dicho que contraería matrimonio con su pareja Christina Rapado, pero cuando la prensa le preguntó sobre el tema, dijo: “Yo digo muchas cosas, ¿tú no?”.

Ellos estuvieron juntos durante cinco años y ella lo apoyó durante una recaída que él tuvo en septiembre de 2022, en la cual fue llevado a un hospital para ser estabilizado. Sin embargo, la relación se terminó y, según Rapado, mantienen una buena amistad, por lo que no dudó en pronunciarse sobre lo que está compartiendo en sus redes sociales.

El hombre de 39 años ha mostrado un radical cambio físico - Foto: @shelaw123

“La parte en la que yo he estado como pareja y hemos mantenido relaciones con él, sí que es cierto que a él siempre le ha gustado y ha tenido ese fetichismo, de travestirse (para tener intimidad), pero eso no quiere decir que él sea gay o que le gustan los hombres”, dijo la mujer para el programa Chisme no Like.

Además, dejó claro que las decisiones que Camilo tome siempre serán apoyadas por ella y que incluso en ocasiones lo ayudó con su transformación a mujer. “A veces para que no lo reconocieran yo lo he maquillado, él ha salido vestido de mujer como si fuéramos dos amigas, y él se la ha pasado muy divertido, siempre le ha gustado, ha coqueteado con travestirse porque siempre le ha gustado”, indicó.

Una de las preguntas que le hicieron a la exnovia de Blanes fue sobre el aspecto de los dientes de él, frente a lo que ella dijo que se le veían así porque se está sometiendo a un tratamiento odontológico y que pronto le pondrán carillas.

Finalmente, Christina Rapado defendió la nueva imagen de su expareja y aseguró que este es el verdadero sujeto, es lo que él siempre quiso ser, “podríamos ver en unos años renacer a otra persona, podría ser una cantante maravillosa, pero ahora mismo está en ese proceso de encontrarse y tenemos que dejarle”, dejando claro que el Camilo Blanes que la gente conocía no volverá a ser el mismo y que se deben acostumbrar a su nueva imagen.

La relación entre Camilo Blanes y Christina Rapado comenzó en el año 2008, pero fue ella misma quien aseguró que tuvieron muchos problemas relacionados con los excesos.