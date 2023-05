Jessica Cediel pidió oraciones por su papá desde el hospital; esta es la terrible enfermedad que padece

En la vida de los famosos no todo es color rosa, como algunos podrían imaginar. Si no, que lo diga Jessica Cediel, cuyos días no están siendo los mejores. La presentadora de televisión compartió con sus más de 10 millones de seguidores las afugias que está pasando por cuenta de la salud de su papá, quien al parecer está hospitalizado.

La expareja de Pipe Bueno subió una historia en Instagram en la que se ve en el hospital abrazando a su padre, que permanece recostado en una camilla. El video estuvo acompañado de la siguiente frase: “Familia, les pido una oración por mi papito”.

Jessica Cediel viajó de Miami a Bogotá para ver a su padre en el hospital. - Foto: Instagram @jessicacedielnet

La modelo, de hecho, no vive en Colombia hace un tiempo, y, sin embargo, regresó para estar pendiente de su padre, como lo dejó en evidencia con otro post en el que se le veía embarcando en el aeropuerto. “Todo sea por amor”, escribió.

Ya en Bogotá, luego del vuelo desde Miami, la recibió su hermana, Virginia Cediel, quien la etiquetó en una historia donde le dedicó unas palabras: “Llegó la chiquita a casa”.

De la condición de salud actual del padre de Jessica Cediel poco se sabe. Lo que sí es una certeza es que padece Parkinson, como lo reveló la famosa dos años atrás, también en su cuenta en Instagram. En ese entonces se refirió a la dificultad de su progenitor para realizar algunos movimientos y confesó que lo internó en un centro geriátrico para que le brindaran todos los cuidados necesarios.

Valga recordar que, recientemente, Cediel no se ha referido a su padre, aunque sí ha dado de qué hablar. La primera semana de mayo, por ejemplo, los usuarios de Instagram estuvieron realizando comentarios sobre ella, debido a su supuesta familiaridad con el cantante bogotano Iván Cepeda.

Andrés Cepeda, familiar de Jessica Cediel

El cantante bogotano Andrés Cepeda Cediel es uno de los artistas más queridos por los colombianos no solo por su música, sino también por su participación en los programas de televisión La voz en sus distintos formatos.

Su jovialidad, su amor por la música y especialmente su empatía con sus seguidores lo han catapultado como uno de los mejores cantautores de Colombia.

En medio de su carrera artística, Andrés ha estado rodeado de una gran familia de artistas que muchas personas han confundido con ser familiares de él por el característico apellido Cepeda Cediel.

Jessica Cediel y Andrés Cepeda - Foto: Montaje Semana con fotos de Instagram

Por ello, el artista colombiano, en una entrevista en el programa Se dice de mí del canal Caracol, desmintió que la reconocida presentadora Jessica Cediel y las actrices Angie Cepeda y Lorna Cepeda fueran sus familiares, aunque tengan el mismo apellido.

El cantante dijo en la entrevista: “Ni de Jessica Cediel ni de Angie Cepeda. Solamente las conozco, son grandes amigas”.

Asimismo, el artista señaló que, con respecto a la actriz colombiana Lorna Cepeda, hermana de Angie Cepeda, tampoco tienen ningún tipo de vínculo familiar.

“Este Cepeda viene del Norte de Cundinamarca. Mi abuelo Oliverio Cepeda viene de Zipaquirá y de ahí emigramos a Bogotá”, dijo Santiago Humberto Cepeda Cediel, uno de los hermanos del artista.

Andrés Cepeda desmintió que la reconocida presentadora Jessica Cediel y las actrices Angie Cepeda y Lorna Cepeda fueran sus familiares, aunque tengan el mismo apellido. - Foto: Tomada de Instagram @andrescepeda - Foto: Tomada de Instagram @andrescepeda

Cabe recordar que Andrés Cepeda nació el 7 de julio de 1973. Su papá se llama Humberto Cepeda y su madre, Miriam Cediel, quienes ya fallecieron. Cepeda relató que ellos se casaron mucho antes de que él naciera, por lo cual el cantante es uno de los más jóvenes de su familia.

A pesar de que Andrés poco hable de su vida personal, en el programa Se dice de mí aparecieron dos de sus cuatro hermanos, Meca Cepeda Cediel y Santiago Humberto Cepeda Cediel, pero ninguno de los dos se ha dedicado al mundo del entretenimiento. Quien sí lo hizo fue Consuelo Cepeda, la otra hermana del artista, quien es periodista y defensora del televidente en el canal RCN.