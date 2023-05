Lo que se sabe de la relación entre Tom Cruise y Shakira

El domingo 7 de mayo se llevó a cabo el quinto encuentro de la carrera del Gran Premio del Mundial de Fórmula 1, el cual se celebró en el Autódromo Internacional de Miami. Esta carrera de automovilismo contó con tres sesiones de libres y la clasificación.

Este evento reunión a importante pilotos y celebridades del mundo - Foto: AP

El Gran Premio de Miami se ha convertido en una pasarela de la farándula en el ámbito mundial, donde también se destacan personalidades como las hermanas Williams, Mike Tyson, entre otros.

En esa ocasión, grandes íconos de la música también estuvieron presentes en el gran premio, como el cantante Will.I.Am de Black Eyed Peas, el productor musical Timbaland, el legendario rapero Wyclef Jean y el artista de grime Skepta, todos vistos en el área cercana a la pista antes de empezar el gran premio.

Uno de los detalles que más llamó la atención de este evento fue la presencia de Shakira, a quien se le vio muy bien acompaña junto al actor Tom Cruise.

El actor estadounidense Tom Cruise y la cantante colombiana Shakira asistieron al Gran Premio de Fórmula Uno 2023 en el Autódromo Internacional de Miami. - Foto: AFP

En EEUU el tema VIP es otra cosa. Tom Cruise y Shakira juntos por la pista. Cuidado al pasar por el box de Aston Martin no sea que les salpique.https://t.co/6N9AHSLwj1#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/kfqI0PrCBx — PitLane Motor (@PitLane_F1) May 7, 2023

Las imágenes que se viralizaron rápidamente en internet dieron mucho de qué hablar entre los seguidores de los famosos quienes se preguntaron desde cuándo se conocen y por qué estaban juntos ese día.

Según el portal Nueva Mujer, Shakira y Tom Cruise son amigos desde hace varios años e incluso su relación se ha basado en el apoyo frente a sus carreras, pues se conoció que el actor llamó directamente a la colombiana para preguntarle sobre lo que pensaba de su última película ‘Top Gun: Maverick’.

No obstante cuando esto ocurrió, la barranquillera estaba pasando el duelo de su separación con Gerard Piqué y fue el mismo Cruise quien le dio varios consejos para que pudiera pasar ese trago amargo.

Shakira, Milan y Tom Cruise en la fórmula 1

Platicando. Algo que nunca pensamos. Una misión imposible pic.twitter.com/Jh9FA74yYM — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) May 7, 2023

Varios seguidores del actor estadounidense dijeron que él estaba invitado a la coronación del Rey Carlos III en Londres, Inglaterra pero que se la habría perdido por pasar tiempo con Shakira. A ambos se les vio muy felices hablando y compartiendo con Milan, el hijo mayor de la cantante con el exfutbolista español.

Los últimos meses para Shakira han sido muy desafiantes a nivel personal, debido a que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud de sus padres, Nidia del Carmen Ripoll y William Mebarak, y afrontar, al mismo tiempo, todo lo relacionado con su mudanza a Miami, donde está iniciando una nueva vida al lado de sus hijos.

Shakira decidió dejar su vida en Barcelona e irse a vivir con sus hijos a Miami - Foto: GC Images

Tras un mes de haber llegado a Estados Unidos, la cantante colombiana se ha mostrado bastante activa y ha asistido a diferentes eventos públicos. Incluso, el del pasado fin de semana que estuvo en el Gran Premio de Fórmula 1 de esa ciudad.

Cabe mencionar que Las Mamarazzis, podcast conducido por las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, no dejaron pasar por alto la vida social que está llevando actualmente la artista en la ciudad del sol y aseguraron que esa fue una de las razones por las que eligió vivir allá.

“Estos días hemos visto porqué el deseo de Shakira de irse a Miami, porque en Barcelona tenía poca vida social y en estos días la hemos visto con Emilio Stefan en el concierto de Juan Luis Guerra. Llevando a los niños también”, manifestó Fa.

Luego, puntualizó: “La hemos visto con ese estilo más de diva que ella necesita y de más vida social, que aquí tenía poco. No sé si era porque no la quería o porque no se adaptaba. En Barcelona la vida es más tranquila”.

Ante esa apreciación, Vázquez reveló que la cantante barranquillera nunca logró entenderse con el entorno del exjugador de la Selección de España. Igualmente, enfatizó que se quedó muy sola luego de la separación con este.