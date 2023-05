“Juan Diego se murió”: el día que el chef de ‘Día a día’ casi pierde la vida

Antes de convertirse en uno de los chefs más queridos del país, Juan Diego Vanegas sufrió una experiencia que pudo haber truncado el brillante destino que ahora vive como estrella de la televisión, según la historia que recordó en entrevista para Bravissimo, el programa de fin de semana del canal Citytv.

Todo sucedió cuando tenía doce años y disfrutaba de unas vacaciones con su familia en Girardot, Cundinamarca, destino de tierra caliente favorito de los que viven en Bogotá. Allí, mientras todos paseaban y departían en el muelle del puerto se topó con una sorpresa que les robó la calma a sus parientes y amigos.

“Estaba parado en un muelle con mis amigos y llega una niña inocente, traviesa, de 15 años, a sacar la moto de su papá sin permiso”, relató el creador y propietario de la franquicia Juan Burguers, antes de proseguir: “Se puso a dar vueltas, se acercó al muelle y el timón se bloqueó. La moto siguió y me estrelló. No tengo ni idea de la velocidad, pero me acuerdo de la cara de angustia de la niña. Caí al agua y quedó mi pelo flotando”.

Juan Diego Vanegas se casó el año pasado con Sofía Gómez. - Foto: Captura video Instagram @carocruz

El recuento hasta ahora desconocido de la vida del chef del espacio de Caracol TV en las mañanas causó asombro entre sus admiradoras, pero no concluyó ahí.

Vanegas siguió contando que, cuando lo sacaron del agua, sus amigos quedaron perplejos al verlo sangrando y con “los ojos blancos”.

“Mis amigos salieron corriendo para la casa donde estaban los grandes, pensando que yo estaba muerto. Mi mamá estaba en la casa, cuando mis amigos le dicen: ‘Juan Diego se murió'. Mi mamá se fue enloquecida al muelle y, gracias a Dios, yo ya estaba consciente. Me llevaron al hospital y ahí duré dos, tres días, en cuidados intensivos”, reveló también el cocinero.

Catalina Gómez, Juan Diego Vanegas, Carolina Soto y Carlos Calero, presentadores de 'Día a día'. - Foto: Cuenta de Instagram @caritosotooficial

Por fortuna, su padre es médico y se encargó de atenderlo y de que le hicieran toda clase de exámenes para descartar anomalías en el Hospital Cardioinfantil de la capital. El resultado: dos costillas fracturadas, trauma de tórax y pulmón, además de una vena cercana al corazón en la que se le formó una “bomba”, todo lo cual lo obligó a permanecer otras dos semanas en cuidados intensivos.

Vanegas, que cumple 31 años en este mes, pudo finalmente recuperarse y volver al colegio, época en la que, justamente, dio sus primeros pasos en la televisión, aunque sin la buena suerte que ahora lo acompaña. Hace poco, le reveló a la revista Vea que un jefe de casting lo vio en el consultorio de su padre y le propuso lanzarse como actor.

Pronto, estaba en el set de la conocida serie juvenil Francisco el Matemático, en el papel de Tomás, “pero se acabó porque yo era muy malo y creo que ser actor es una de las peores cosas que he hecho. Recuerdo que el plan se retrasaba por mi culpa, me daban nervios; a la hora de grabar sentía ganas de ir al baño, me daban escalofríos, en fin, no me sentía bien”. La difícil experiencia duró seis meses, lo cual no se explica.

Vanegas es dueño de la franquicia Juan Burguers y del restaurante clandestino La mesa de Juana. - Foto: Instagram

Tiempo después, viendo el canal Gourmet, decidió que quería ser chef y empresario, para lo cual inició su formación. Y fue justamente en ese momento que recibió la propuesta de volver a la televisión, en el canal 13, como presentador del programa El cuaderno, un rol que dio inicio a la carrera que hoy lo tiene como todo un personaje de la televisión colombiana.