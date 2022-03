Video | Juan Diego Vanegas: así fue el matrimonio del chef de ‘Día a Día’

El sábado 19 de marzo el chef, Juan Diego Vanegas contrajo matrimonio con la deportista Sofía Gómez en las afueras de Bogotá y al matrimonio asistieron varias celebridades como Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero e Iván Lalinde, entre otros.

Por ello, a través de las redes sociales de las personas que asistieron al evento se observaron algunos momentos del matrimonio como cuando se besan, después de ser marido y mujer o también el momento en el que Adriana Lucía está cantando para la pareja.

La historia de amor de la pareja fue contada por el chef durante el programa de entrevistas La sala de Laura Acuña, allí, indicó que él fue quien primero intentó algo con la risaraldense, sin embargo, ella le rompió el corazón tras un “desplante” que le habría hecho.

Vanegas, quien fue exnovio de Mabel Moreno y Tuti Vargas, se fijó en la deportista colombiana hace hace aproximadamente hace cuatro años.

Más tarde, según cuenta Vanegas, Sofía lo buscó y se volvieron pareja. Tras un largo tiempo de relación, se fueron a vivir juntos y, en complicidad de la familia de la apneista, Juan Diego le propuso matrimonio a Gómez.

Cabe resaltar que la pareja ha dejado ver su relación a través de las redes sociales. De hecho, el 29 de enero, Sofía realizó una publicación en la que se lee: “Azulado”, haciendo referencia al vestido que usaba y a la compañía del chef que se puede ver en la imagen.

Juan Diego le contestó dicha publicación con una serie de emoticones de corazón. Otros comentarios destacados fueron el de Mariana Pajón, quien escribió: “La Pareja”; y el de Claudia Bahamon, quien puso un “awwww”.

Hay que señalar que Sofía Gómez es ingeniera civil de profesión, nació en Pereira el 15 de abril, es decir, tiene 29 años, y es una apneista destacada a nivel internacional, pues ha obtenido varios récords panamericanos, suramericanos y mundiales.

En el 2019 se alejó de las competencias porque su salud no estaba pasando por los mejores momentos pues estaba sufriendo de barotrauma, que es una lesión en el cuerpo provocada por la presión del aire o del agua. El más frecuente es el de oído, el cual se origina por un cambio de altitud que causa dolor. Sucede cuando una persona viaja en avión, en carro o bucea.

En el conmovedor mensaje que compartió en sus redes sociales en ese año, la deportista explicó que para su tranquilidad y el futuro de su carrera, es mejor pensar a largo plazo que a corto plazo.

”En un deporte como el de nosotros, donde llevamos nuestros cuerpos al límite, pueden haber momentos en los que tomamos malas decisiones. Lo hemos vuelto tan normal, y nos da tanta pena hablar de esto, que preferimos esconderlos en vez de lidiar con ellos, dándole tiempo a nuestro cuerpo de sanar y entender que no vale la pena lastimarse por una inmersión, que, al final del día, no nos hace mejores personas”, dice.

No obstante, meses después llegó la pandemia del coronavirus y con mayor razón estuvo alejada de las competencias, pero después de las restricciones participó en el campeonato mundial AIDA (Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea) y ocupó el cuarto lugar por alcanzar 81 metros con bialetas.

“Estoy muy contenta con mi buceo, me perdí la medalla de bronce por un metro, pero muy contenta de hacer 81 metros, es lo más profundo que he estado en dos años. Esto era un entrenamiento y todavía me queda tres semanas más de trabajos, me enfocaré en bialetas de acá hasta la competencia”, dijo Sofía tras el triunfo.