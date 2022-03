Linda Palma hace emotiva celebración de aniversario con fotografía y video en redes sociales

A través de su cuenta en Instagram, la presentadora Linda Palma compartió con sus seguidores la felicidad que la embarga por cumplir el primer aniversario de matrimonio con su esposo Diego Pulecio.

“Hoy cumplo mi 1er año felizmente casada con Pulex @diegopulecio Que Dios siga llenando de bendiciones y felicidad nuestra familia. Te AMO @diegopulecio”, dijo la presentadora en la citada red social.

La presentadora también compartió un emotivo video donde recordó algunos momentos de ese día tan especial.

Tras 11 años de relación, el cantante y la presentadora contrajeron matrimonio el 18 de marzo del año pasado, en medio de una celebración privada donde solo asistieron los familiares más cercanos de la pareja.

Se trató de una ceremonia civil que, en aquel entonces, pasó totalmente desapercibida, teniendo en cuenta que ni ellos ni los pocos invitados habían compartido información sobre dicho evento.

La presentadora Linda Palma, que sufre de esclerosis múltiple, es una de las más queridas del mundo de la farándula, de hecho, por su enfermedad, suele mantener a todos sus seguidores al tanto de cada paso que da y procedimiento al que se somete.

Por ello, en febrero del presente año le anunció a sus seguidores que recientemente se había practicado un examen médico para ver cómo avanzaba su salud. El examen consistía en una resonancia magnética de la cual señaló que todo salió en orden.

“Todo en orden gracias a Dios. Como siempre, gracias al equipo maravilloso del Hospital Universitario Mayor Méderi por sus atenciones y sus cuidados”, se leyó en la publicación en aquel momento.

Además, mostró una foto de la resonancia que le tomaron y contó que su cerebro se encontraba muy bien: “Mi hermoso cerebro está muy bien, gracias a Dios”.

A finales del año pasado, Linda Palma habló con la revista SEMANA sobre cómo ha sido su vida y su experiencia al sufrir de esclerosis múltiple, una enfermedad que ha tenido que enfrentar desde hace más de 10 años.

En entrevista con SEMANA, aseguró que nunca se ha visto como una víctima de esta enfermedad: “Nunca me he visto como una víctima. Simplemente soy una de las millones de personas en el mundo que tienen una condición de salud”.

Asimismo, recordó que sacar a la luz pública su enfermedad fue un tema complicado: “Para ese momento yo ya era una figura pública. Llevaba años saliendo en televisión, pero nadie sabía de mi condición. Yo tengo esto desde 2008. Yo tenía eso muy cerrado. Muy poca gente sabía lo que vivía. Sentía que era parte de lo más íntimo de mi vida”, relató.

Frente al motivo por el que decidió reservar el tema de su condición de salud, Palma aseguró que es una persona muy reservada: “Pensaba que había temas que debía guardar para uno. En este momento no me quería ver como una persona que toma un tema médico para ganar más fama o generar lástima. No quería abrir la puerta a que todo el mundo hablara y asumiera cosas de mi vida y pensaba que era un asunto solo mío y de mi familia. Hasta un punto eso estuvo bien. Después comencé a salir más en televisión y pensé que ya era justo que el público supiera que como cualquier ser humano tenía un ‘perito’… tremenda condición de salud”, aseguró.