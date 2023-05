Robert De Niro: padre por séptima vez, a punto de cumplir 80 años

Los grandes actores de Hollywood tienden a ser prolíficos. Charlie Chaplin tuvo 11, Clint Eastwood tiene 8; Eddie Murphy, 10; Mia Farrow, 14, y uno que parece querer hacerles la competencia es el inolvidable actor de Taxi Driver, quien anunció que acaba de darle la bienvenida a su séptimo retoño.

La noticia no se dio al típico estilo de las estrellas de Hollywood de hoy, en el que los padres expiden un comunicado, antes de pedir privacidad para ellos y su criatura.

El actor con su hija mayor, Drena, de 51 años. - Foto: WireImage

De Niro, que es más bien de la vieja guardia, ha vivido esta nueva experiencia paternal en la más completa discreción. Pero, con la mayor naturalidad, como si estuviera dando la hora, también es cierto, se lo reveló intempestivamente a la periodista Brittnee Blair, quien le hacía una entrevista sobre su nueva cinta, About my Father, que se estrena el 26 de mayo en Estados Unidos.

El tema del filme bien se puede intuir a partir de su título y justo en torno de la paternidad giraba la conversación. De Niro le decía a su interlocutora que cree que el lenguaje del amor es ser cariñoso con los hijos, pero reconoció que en ciertos momentos debe ser severo con ellos.

“No hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, a veces, simplemente, no tienes otra opción. Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”, explicó el también protagonista de El padrino, de 79 años.

En ese momento, Blair lo interpeló: “Sé que tiene seis hijos”, y el artista la corrigió de inmediato: “Siete, en realidad. Acabo de tener un bebé”.

El actor dice que no se considera un padre genial. - Foto: Evan Agostini/Invision/AP

A muchos les pareció que era una broma. Pero los periodistas de ET Canadá, por donde se emitía el programa, se comunicaron con los representantes del actor, que les confirmaron la noticia.

De Niro, por su parte, siguió dando la entrevista, comentando que no se consideraba un padre genial y cómo se siente en ese rol: “Estoy bien. A veces, mis hijos no están de acuerdo conmigo, y son respetuosos. Mi hija tiene 11 años, a veces me da pena y discuto con ella. La adoro, pero, son cosas que pasan. Y en cuanto a mi bebé, es demasiado chico, las discusiones vendrán más adelante”.

El nuevo integrante de la familia De Niro se suma a los otros seis hijos que el actor tuvo de anteriores relaciones. Con su primera esposa, Diahnne Abbott, concibió a Drena, de 51 años, y Raphael, de 46. En 1995 vio la llegada de los gemelos Julian y Aaron, hoy de 27 años, fruto de su relación con la actriz y modelo Toukie Smith. Luego, su segunda esposa, Grace Hightower, dio a luz a dos herederos más, Elliot, de 24 años, y Helen Grace, de 11.

Con Hightower, él protagonizó un divorcio turbulento, ya que ella se quería quedar con la mitad de lo que él ganó durante los años que estuvieron casados y un cupo mensual de 100.000 dólares en su tarjeta de crédito.

De Niro, con su hija Helen Grace, fruto de matrimonio con Grace Hightower, a la derecha. Con ellos también aparece la actriz, en 2015. - Foto: FilmMagic

En cuanto a la madre del bebé, el actor no se pronunció, pero algunos medios internacionales ya dan por descontado que es Tiffany Chen, una instructora de artes marciales a quien conoció en el set de The Intern, en 2015.

En febrero pasado, el sitio de entretenimiento Radar informaba que él estaba a punto de proponerle matrimonio y que estaba dispuesto a aligerar su ritmo de vida, pues siempre ha sido adicto al trabajo. Aparentemente, con o sin boda, la nueva familia ya está completa.