¿Por qué cambia la hora cada año en Estados Unidos?

Antes del horario de verano, que comienza este mes, algunas áreas ya están experimentando horas de puesta de sol más tardías. En la costa este, partes de estados como Maine, New Hampshire, Vermont, Nueva York y Connecticut ya están registrando puestas de sol después de las 5:30 p.m. según TimeandDate.com.

Sin embargo, no todos los estados y territorios de EE. UU. participan en el horario de verano. Hawái y Arizona (con la excepción de la Nación Navajo) no observan el horario de verano, al igual que los territorios de Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Debido a su clima desértico, Arizona no sigue el horario de verano.