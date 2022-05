¿Por qué la OMS no recomienda vacunaciones masivas contra la viruela del mono?

Expertos del Organismo Internacional reiteraron que las características del virus no lo ameritan, pero no descartaron que, de manera preventiva, se pueda vacunar a miembros del personal de la salud.

En el marco de la 75ª Asamblea Mundial de la Salud, que se adelanta por estos días, la OMS se refirió al brote de viruela del mono que ha comenzado a prender alarmas en países como Reino Unido, España, Portugal, Canadá, Estados Unidos, entre otros, con el objetivo de dar un parte de tranquilidad, al referir que, si bien lo observado hasta el momento puede ser visto como la ‘punta del iceberg’, los expertos han descartado que esta ola de la enfermedad pueda convertirse eventualmente en una pandemia.

En ese sentido, los delegados de la OMS advirtieron que los expertos del organismo no consideran como prioritario, o no contemplan desde su plan de tratamiento sugerido para afrontar la situación, el recurrir a programas de vacunación masiva en contra de la viruela del mono, en tanto los casos hasta ahora identificados no responden a comportamientos endémicos.

Así, si bien la Organización aún no ha descartado que se puedan tomar medidas diferentes a las actualmente implementadas, ha descartado que se tenga que recurrir a un programa de vacunación masiva, sin que esto sea impedimento para que los países puedan tomar medidas preventivas como la inoculación de personas que potencialmente pueden estar en contacto con la enfermedad, como trabajadores del sector de la salud, personal de laboratorio y de primeros auxilios; estrategia que se adoptó desde hace cerca de una década.

De acuerdo con declaraciones emitidas por la experta Rosamund Lewis, del departamento de viruela de la OMS, si bien la viruela del mono en su etapa actual ha prendido las alertas y requiere de un tratamiento especial por parte de las autoridades sanitarias, no reviste un comportamiento que amerite la declaración de emergencias sanitarias o que sea tratada como una ‘pandemia’, pues, de momento, se han identificado cerca de 200 casos en países no endémicos.

Sobre la vacunación contra la viruela, contrario al caso de enfermedades como el covid, para los expertos de la OMS, no es necesario que los países cuenten con grandes reservas del biológico, sino con unos pequeños contingentes orientados a la inmunización de algunas poblaciones específicas.

Pese a las recomendaciones de la OMS, la institución aclara que los diferentes países también son autónomos de aplicar o no las recomendaciones, sin descartar que algunos estados puedan ir más allá de lo recomendado, buscando blindarse aún más frente a la enfermedad oriunda de países africanos, que actualmente ha presentado una creciente serie de casos en distintos países (la mayoría de estos en Reino Unido), en personas que han tenido relación cercana con individuos infectados; en la mayoría de casos de tipo sexual, y de carácter homosexual.

En tanto a la vacuna que se puede emplear, la OMS señaló que la desarrollada contra la viruela convencional; una enfermedad erradicada a finales de los años 70´s, puede resultar efectiva, sin embargo, hacen la salvedad sobre la incertidumbre o falta de certeza sobre el número de dosis que actualmente existen o que se tienen almacenadas en el planeta.

Por esa razón, desde la OMS, han elevado un llamado especial a los países que tengan dosis de dicho biológico, para que expidan un reporte que contribuya a tener mayor claridad sobre las existencias.

Frente al caso puntual de la ‘viruela del mono’, actualmente también se han desarrollado otras vacunas específicas, que si bien han recibido el visto bueno por parte de las autoridades de regulación sanitaria de países como Canadá y Estados Unidos, aún no cuentan con el estudio correspondiente por parte de la OMS.

Tu tranquilo

En las declaraciones entregadas por la OMS, más puntualmente por la doctora Sylvie Briand, directora de Enfermedades Epidémicas y Pandémicas de la Organización Mundial de la Salud, se afirma que esta enfermedad no debe despertar tan altos índices de preocupación dentro de la población, en tanto no cuenta con características de contagio tan alto como otras; por ejemplo el covid, no obstante, no descartó la necesidad de que se refuercen las medidas preventivas.

Sobre la enfermedad, los expertos han detallado que esta no posee una tasa de letalidad (en los países de los cuales es endémica), superior al 6 %, añadiendo que es una enfermedad de ‘síntomas moderados’. No obstante, sí advirtió de las consecuencias más severas que puede tener en casos de contagio de niños, mujeres en estado de gestación, o personas con determinadas comorbilidades o preexistencias.

En ese mismo sentido, los expertos han explicado que el virus se manifiesta inicialmente a través de síntomas como cefalea (dolor de cabeza), fatiga, picazón, y fiebre, para posteriormente manifestarse a través de la aparición de erupciones en la piel, que pueden surgir en la cara, para extenderse a otros lugares del cuerpo. Sin embargo, el brote no duraría más de cuatro semanas.

Si bien la OMS de momento ha descartado la medida de vacunación masiva, si ha elevado una serie de recomendaciones básicas para frenar la ola de contagios.

Entre las medidas recomendadas está el evitar, en la medida de lo posible, viajes a lugares relacionados con el actual brote, así como juiciosos rastreos de contacto, aislamiento para los casos de infección, y evitar contacto con estos pacientes.

En caso de tener este contacto, debe hacerse con los correspondientes elementos de protección personal. De igual modo, se debe limpiar cuidadosamente las superficies que se presuman pudieron estar en contacto con personas infectadas.