Preocupación regional: Egipto y Arabia Saudí señalan que la Guerra en Israel podría desestabilizar a todo Oriente Medio

A pesar de que el Estado judío ha podido hacerle frente a la escalada de violencia de los últimos 4 días, el grupo Hezbolá, en la frontera norte entre Israel y Líbano, y milicianos sirios, al nororiente de la nación hebrea han lanzado proyectiles en contra de Israel. Las Fuerzas de Defensa del país han multiplicado sus esfuerzos con el fin de que los grupos radicales no atenten contra la población civil .

Luego de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu declaró el estado de guerra, minutos después de conocer que Hamás había asesinado a 260 personas en un festival cercano a la frontera con Gaza , los jefes de Estado de Oriente Medio no duraron en comenzar a buscar una salida al conflicto.

Preocupación regional

Israel no baja la guardia

Desde el inicio de los enfrentamientos entre Hamás e Israel, algunas naciones como Irán, Irak y Arabia Saudí responsabilizaron al estado hebreo de la escalada de violencia debido a su negativa de colaborar con el establecimiento de un estado palestino . No obstante, Egipto fue más diplomático al aseverar que se necesitan diálogos de paz para ponerle fin a una confrontación que lleva más de 70 años .

Benjamín Netanyahu declaró el estado de guerra en Israel durante el sábado pasado. Hace 50 años no se hacía un anuncio de este tipo en la nación hebrea. | Foto: Gobierno de Israel

No obstante, Arabia Saudí, a pesar de que no ha normalizado relaciones con Israel, se encuentra negociando un tratado binacional con la nación hebrea, junto con la mediación de Estados Unidos, aun así, no se conoce si el acuerdo tendrá un fin exitoso ya que la situación bélica podría perjudicar este logro diplomático.