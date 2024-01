Presidente de Ecuador asegura que no reconocerá los resultados de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela

#ATENCIÓN

"No estamos de acuerdo de que no hayan elecciones libres en Venezuela. No es que no reconocemos el Gobierno de Nicolás Maduro, no reconoceremos el resultado de las próximas elecciones, ya que no han sido libres", enfatiza el presidente Daniel Noboa.

📽️ @EcuavisaInforma pic.twitter.com/OIlXvEFX2V