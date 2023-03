Presidente de la Cámara de EE. UU. rechaza invitación de Zelenski para visitar Ucrania, ¿por qué?

El líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, rechazó la invitación del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para visitar Kiev y reafirmó que la ayuda no es un “cheque en blanco”.

“Nada de cheques en blanco, ¿de acuerdo? Desde esa perspectiva, no tengo que ir a Ucrania para comprender dónde hay o no un cheque en blanco. Seguiré recibiendo mis informes, pero no tengo que ir a Ucrania o a Kiev para verlo. Y mi punto de vista siempre ha sido, no daré un cheque en blanco para nada”, expresó.

Así, McCarthy ha dicho que los republicanos en la Cámara –en la que son mayoría– no aprobarán de manera automática ningún paquete de ayuda económica adicional a Ucrania propuesto por la administración Biden sin ser analizado.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, invitó a visitar Kiev al líder para que pueda valorar él mismo cuál es la situación tras un año de guerra, en medio de cada vez mayor disparidad de opiniones dentro del Partido Republicano sobre si seguir o no participando en esta guerra de la que se cumple ya un año.

“Señor McCarthy, tiene que venir aquí para ver cómo trabajamos, qué está pasando, qué causó la guerra, qué personas y quiénes están luchando y luego haga sus suposiciones”, invitó Zelenski a McCarthy durante una entrevista con CNN.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, insiste en acortar los tiempos para recibir asistencia militar. - Foto: Reuters / Valentyn Ogirenko

Zelenski ha dicho que cree que McCarthy nunca ha visitado Ucrania y que hacerlo le “ayudaría” a tomar una postura, señalando además que cuando demócratas y republicanos se acercan de manera conjunta a Ucrania son conscientes de cómo se invierte “cada dólar” que se destina para luchar contra Rusia en esta guerra.

En ese sentido, Zelenski afirmó que a Ucrania no le importa de qué lado de la política estadounidense venga el apoyo “siempre que sea poderoso y constante”, reconociendo al mismo tiempo el “esfuerzo bipartidista” actual que les está permitiendo seguir prestando batalla al Ejército ruso.

Bajmut: la batalla más larga y sangrienta en Ucrania tras la invasión de Rusia

El grupo paramilitar ruso Wagner aseguró este miércoles que se había apoderado de la parte oriental de la ciudad ucraniana de Bajmut, que podría caer “en los próximos días” después de meses de combates, según el secretario general de la Otán.

Los ministros de Defensa de la Unión Europea se reúnen en Estocolmo para ultimar un plan de entrega de artillería y munición a Ucrania, con un paquete inicial de ayuda de emergencia de mil millones de euros, unos 1.050 millones de dólares.

“Las unidades de Wagner tomaron toda la parte oriental de Bajmut, todo lo que está al este del río Bajmutka”, afirmó el jefe del grupo, Yevgueni Prigozhin, en una grabación divulgada por su servicio de prensa.

McCarthy ha dicho que los republicanos en la Cámara –en la que son mayoría– no aprobarán de manera automática ningún paquete de ayuda económica adicional a Ucrania propuesto por la administración Biden sin ser analizado. - Foto: REUTERS

¿Podrá caer Bajmut?

Ante el temor de que las fuerzas ucranianas que defienden la ciudad queden cercadas, el jefe de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, dijo que no podía “descartar que Bajmut caiga finalmente en los próximos días”.

“Esto no refleja necesariamente ningún punto de inflexión en la guerra”, pero “subraya que no debemos subestimar a Rusia, debemos seguir apoyando a Ucrania”, afirmó.

La caída de Bajmut dejaría “el camino libre” al Ejército ruso en el este de Ucrania, advirtió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien anunció esta semana el refuerzo de las unidades desplegadas en la ciudad.

Tensiones por el primer aniversario de guerra entre Ucrania y Rusia. - Foto: Mandel NGAN, Mikhail Metzel / AFP / SPUTNIK

Después de Bajmut, los rusos “podrían ir más lejos, podrían ir a Kramatorsk, podrían ir a Sloviansk, el camino estaría libre” para ellos “hacia otras ciudades de Ucrania”, agregó Zelenski en una entrevista con la cadena estadounidense CNN.

Reunión en Suecia

Los 27 ministros de Defensa de la UE, reunidos en Estocolmo con su homólogo ucraniano, Oleksii Reznikov, preparan un plan de emergencia para suministrar artillería a Kiev en pocas semanas, más específicamente obuses.

Las fuerzas de Kiev disparan miles de proyectiles cada día y sufren la escasez de proyectiles de 155 mm para sus cañones.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se reunió con Zelenski en Kiev, en un viaje que busca ampliar el acuerdo con Rusia sobre las exportaciones ucranianas de cereales a través del mar Negro.

“Me gustaría subrayar la importancia crucial de prorrogar” ese acuerdo, declaró Guterres a la prensa tras su reunión. Según Guterres, ese pacto permitió exportar 23 millones de toneladas de grano ucraniano, ayudando a “reducir el costo mundial de los alimentos”, en particular en los países en desarrollo.

*Con información de Europa Press.