“Quiero recuperar mi dignidad”: Lana Rhoades, reconocida actriz de cine para adultos, se arrepiente de haber pertenecido a la industria

De la misma forma , la mujer explicó en una aparición reciente, cuál había sido la razón para dejar atrás esa industria. “Tenía que hacerlo o probablemente me habría llevado al punto de suicidarme. Porque hacia el final, comencé a tener ataques de pánico antes de las escenas porque realmente no quería hacerlas y no sabía cómo decir ‘no, no quiero hacer esto’”, dijo.

Rhoades también habló sobre el lado oscuro de la industria, diciendo: “Realmente no hay nada creado para proteger a las niñas jóvenes y vulnerables que no saben cómo decir no o que todavía no se respetan a sí mismas o cuidar de sí mismos o amarse a sí mismos porque han pasado por muchas cosas y les han enseñado a no hacerlo”.