“Regañé a la señora”: papa Francisco afirmó que una mujer le pidió que le bendijera a su perro

El papa Francisco asistió este viernes 12 de mayo al evento Estados Generales de la Natalidad, en el que además de plantear la necesidad de encontrar soluciones para revertir la tasa de natalidad en declive en Italia, recalcó las dificultades que los jóvenes tienen para formar una familia e hizo referencia a aquellos que tratan a sus mascotas como si fueran sus propios hijos.

Para el pontífice serían necesarios cambios desde el Gobierno para que los jóvenes se interesen en traer niños al mundo, sin embargo, en su discurso aprovechó para contar una anécdota que pone en evidencia un panorama internacional sobre la tenencia de mascotas.

El papa Francisco y la primera ministra italiana Giorgia Meloni participan en una conferencia para abordar el "invierno demográfico", en Roma, Italia, el viernes 12 de mayo de 2023. (AP Foto/Alessandra Tarantino) - Foto: AP

“Hace dos semanas, mi secretario estaba en la plaza y venía una mamá con un cochecito. Él, un sacerdote tierno, se acercó para bendecir al bebé… ¡y era un perrito!”, siendo este el primer caso que se le presentó.

“Hace quince días, en la Audiencia de los miércoles, yo iba a saludar, y llegué ante una señora, de unos cincuenta años más o menos; saludé a la señora y ella abrió una bolsa y me dijo: ‘Bendígamelo, mi bebé’: ¡un perrito!”, dijo el papa Francisco en medio de su discurso, según recoge el medio Aciprensa, con asombro e indignación, puesto que era la segunda vez.

Mientras tanto, el sumo padre siguió contando que no pudo con la escena y regañó a la señora. “Ahí no tuve paciencia y regañé a la señora: ‘¡Señora, tantos niños tienen hambre, y usted con el perrito!’”, aseguró según el medio citado, indicando que no estaba de acuerdo con que las personas humanizaran a las mascotas.

“Hermanos y hermanas, estas son escenas del presente, pero si las cosas siguen así, esta será la costumbre del futuro, tengamos cuidado”, continuó resaltando el papa Francisco sobre el tema, insistiendo en que si se perpetraba la práctica entonces sería más complicado hacer frente a las cifras de natalidad.

El papa Francisco ha sufrido de diferentes problemas de salud. - Foto: REUTERS

El pontífice, de 86 años, inauguró el segundo día de una conferencia en Roma dedicada a la disminución del número de nacimientos en Italia, un fenómeno que los expertos estiman conducirá al empobrecimiento de la nación, y en la que participaron políticos, empresarios y líderes sociales.

El papa argentino habló de las dificultades para planificar el futuro debido a los salarios bajos y los alquileres altos en toda Italia, la tercera economía más grande de la eurozona, cuya población está envejeciendo y donde los jóvenes luchan por un trabajo estable de tiempo completo.

“Necesitamos preparar un terreno fértil para que florezca una nueva primavera y dejemos atrás este invierno demográfico”, aseguró Francisco, quien pidió “políticas progresistas” para evitar que Italia caiga “en la tristeza”. “Reactivar la natalidad significa combatir las formas de exclusión social que están afectando a los jóvenes y su futuro”, añadió.

En 2022 el número de nacimientos en Italia cayó por primera vez por debajo del umbral de los 400.000 (393.000), según Istat, el instituto nacional de estadística. Se registraron, en cambio, 713.499 muertes para una población de alrededor de 58 millones. La población de Italia registraba cifras en aumento hasta 2014, año en que esa tendencia comenzó a revertirse.

El Papa Francisco saluda a los fieles al salir de la Basílica de Santa María la Mayor después de participar en el rezo del rosario por la paz, en Roma, el martes 31 de mayo de 2022. Foto AP/Gregorio Borgia - Foto: AP

A pesar de los lazos religiosos, los oradores de la conferencia evitaron en su mayoría algunos de los temas más controvertidos relacionados con la disminución de la población de Italia, como el aborto y el embarazo subrogado, y prefirieron concentrarse en las posibles soluciones, entre ellas la disminución de impuestos.

Giorgia Meloni, primera ministra italiana, quien fue elegida gracias al voto de las mujeres en las legislativas de septiembre, si bien no se considera feminista, dedicó buena parte de su discurso a las madres y a las familias. Criticó lo que llamó “la cultura dominante” que convirtió el tema de la familia en un tabú: “Vivimos en una época en que hablar de natalidad, de maternidad, de familia se ha vuelto más difícil, a veces parece casi un acto revolucionario”, dijo.

“Queremos que no sea un escándalo decir que todos nacemos de un hombre y una mujer, que no sea tabú decir que la natalidad no se vende, que el útero no se alquila y que los hijos no se escogen como en una tienda”, agregó.

