Rusia rechaza la mediación de China en conflicto con Ucrania y anuncia que continuará la invasión

Desde el Kremlin se indicó que no esperaban tener una solución pacífica al conflicto con Ucrania.

Este jueves 6 de abril, el Kremlin descartó la posibilidad de que China medie para detener los combates en Ucrania, tras la insistencia del país asiático, que incluso emitió un documento en el que planeaba una estrategia para poner fin a la guerra. Entretanto, Rusia, que ha registrado varios reveses en los últimos meses, indicó que no tiene más opción que continuar con su ofensiva.

“Claro que China dispone de un potencial formidable y eficaz en cuanto a sus servicios de mediación”, comenzó diciendo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicando que no despreciaban las intenciones de Pekín, pero tendrían otro plan en desarrollo.

El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping llegan para una ceremonia de firma en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 21 de marzo de 2023. - Foto: via REUTERS

“Pero la situación con Ucrania es compleja, por el momento no hay una perspectiva de una solución política. Y, por el momento, no tenemos otra solución que seguir con la operación especial”, agregó utilizando la expresión que las autoridades rusas usan para describir la ofensiva en Ucrania y remarcando que no esperan dejar la ofensiva bélica a un lado.

Estas declaraciones coinciden con el viaje del presidente francés, Emmanuel Macron, a Pekín, con la ofensiva en Ucrania en la agenda. Incluso, Peskov fue interrogado sobre la posibilidad de una mediación china, después de que Macron dijera en Pekín al líder chino, Xi Jinping, que cuenta con su país para “hacer entrar a Rusia en razón”.

Xi visitó Moscú el mes pasado y durante su visita el líder chino y el mandatario ruso mostraron un frente unido ante Occidente, reforzando su alianza y afirmando que el Pekín estaba apoyando a Rusia en medio de la invasión.

Es de recordar que china esbozó un plan de paz para Ucrania, pero la propuesta es vaga y fue desestimada por Estados Unidos, que afirmó que abre una vía para que Rusia conserve territorios anexados, lo que claramente fue rechazado por múltiples naciones a nivel mundial, entre ellas Kiev.

Volodímir Zelenski saluda a un miembro de las Fuerzas Militares de Ucrania en el aniversario de la masacre de Bucha. - Foto: Getty Images / Bloomberg

Rusia y su amenaza por ingreso de Finlandia a la Otan

Si bien desde algunos meses la situación no ha estado de a favor de Rusia, y la amenaza de uso de armas nucleares ha estado en el punto más álgido, algunos de sus países vecinos también se han puesto a la tarea de reforzarse y buscar aliados por el caso tal, que la situación se complique.

Uno de ellos es Finlandia, que luego de un largo camino de lucha y acuerdos diplomáticos, logró entrar en la Organización del Tratado Atlántico Norte, una afrenta directa para Putin por lo que no dudó en responder rápidamente a la declaratoria, afirmando que la ampliación de ese bloque representa un “ataque a la seguridad” de Rusia.

“Es un nuevo agravamiento de la situación. La ampliación de la Otan es un ataque a nuestra seguridad y a nuestros intereses nacionales”, declaró a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov. “Esto nos obliga a tomar contramedidas”, añadió, sin entregar mayor información.

El gobierno de Vladimir Putin ya se había pronunciado sobre la inminente llegada de esa nación al bloque y mencionó que reforzaría sus capacidades militares en el oeste y noroeste, cerca de la frontera con Finlandia y otros territorios europeos. Así lo señaló el ministro adjunto de Relaciones Exteriores ruso, Alexander Grushko.

Estados Unidos confirmó este martes que, finalmente, suministrará a Ucrania carros de combate modelo Abrams M1-A1 en vez de los modernos M1-A2 con el objetivo de agilizar los envíos a las Fuerzas Armadas ucranianas. (Photo by Ignacio Marin/Anadolu Agency via Getty Images) - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

“En caso de despliegue de soldados y medios por parte de otros miembros de la Otan, en territorio finlandés, tomaremos otras medidas para garantizar la seguridad de Rusia”, fueron las palabras de Grushko al elevar las tensiones, en el marco de la guerra con Ucrania.

En relación con la invasión rusa a Ucrania, la incorporación de Finlandia representa a la Otan un total de 1.300 kilómetros de frontera con ese país.

Así mismo, le aportará a las tropas del organismo 280.000 soldados y uno de los mayores arsenales de artillería en Europa.

*Con información de la AFP.