Rusia se expone a duras sanciones tras reconocimiento de regiones separatistas

El presidente ruso, Vladimir Putin reconoció el lunes como “repúblicas” a los separatistas de Donetsk y Lugansk, en un acuerdo que prevé también defender a estos grupos de la región ucraniana del Donbás. La diplomacia rusa aclaró que no tiene por ahora intenciones de desplegar tropas en las regiones mencionadas, pero señaló que en el acuerdo está previsto la entrega de ayuda militar.

Por su parte, el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski instó a sus aliados occidentales a responder con contundencia a la decisión anunciada por Rusia, a quien acusa de continuar la “agresión militar” contra su país, que ya perdió en 2014 la península de Crimea, anexada por Moscú; a lo que el canciller alemán, Olaf Scholz reaccionó y anunció que suspendió la autorización del controvertido gasoducto Nord Stream dos que estaría ubicado entre Rusia y Alemania, evitando pasar por Ucrania.

La Casa Blanca celebró el anuncio de alemán y adelantó que va a preparar un arsenal de sanciones, después de que el presidente estadounidense Joe Biden publicó un decreto que prohíbe cualquier interacción financiera con las dos regiones separatistas ucranianas.

Por su parte, la Unión Europea analiza una propuesta de bloquear a las autoridades rusas el acceso a mercados y servicios financieros del bloque y sancionar a bancos que financian las operaciones militares rusas en zonas separatistas de Ucrania.

Desde Londres el primer ministro británico, Boris Johnson amenazó con golpear a cinco bancos rusos y a tres multimillonarios, vetándolos de su sistema financiero. Entre tanto, la Organización del Tratado de Atlántico Norte (Otan) anunció para este martes una reunión extraordinaria en la que estarán los 30 embajadores ante la alianza militar occidental.

Vladímir Putin dio reconocimiento a dos regiones independientes prorrusas, lo cual ha provocado todo tipo de reacciones internacionales. - Foto: getty images / afp

“Resucitar a la URSS”

En las calles de Kiev, la noticia del reconocimiento de los separatistas ha generado miedo frente a una escalada del conflicto. “Estoy realmente asustado, tengo mucha familia en el este de Ucrania”, dijo a la AFP Artem Ivaschenko, de 22 años, y natural de Donetsk, quien agregó que hace ocho años “vivo en Kiev y es la noticia más terrible que he recibido desde entonces”.

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov advirtió que el país tiene por delante momentos complicados y acusó a Rusia de querer “resucitar a la URSS”, un bloque que Ucrania integró hasta 1991. Desde Moscú, el presidente Putin mantuvo su línea y aseguró que no buscará restaurar un imperio.

El Gobierno ruso también aseguró que está “dispuesto” a negociar y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Moscú declaró que el canciller Serguéi Lavrov se reunirá con su homólogo estadounidense Antony Blinken el jueves en Ginebra, como estaba previsto.

Además de la ambigüedad y la amplitud del posible desplazamiento de tropas rusas, otra cuestión que está en el aire son las fronteras que Rusia daría a estas repúblicas separatistas, porque administrativamente estos territorios ucranianos son más grandes que las zonas que reclaman los prorrusos. Por el momento, el Gobierno ruso no ha dado ninguna precisión.

Personas de Donetsk, el territorio controlado por un gobierno separatista prorruso en el este de Ucrania, hacen fila para tomar un tren a Rusia después de evacuar en la región de Rostov-on-Don, cerca de la frontera con Ucrania, Rusian. Foto AP - Foto: AP

Caen los obuses

En la línea del frente, donde las hostilidades aumentaron en los últimos días, la situación parecía más calmada en la mañana. En Shchastia, una pequeña localidad situada en el este de Ucrania, cerca de las zonas separatistas, los habitantes limpiaron los daños provocados por la caída de un obús, una pieza de artillería.

Valentina Shmatkova, de 59 años, contó que estaba durmiendo cuando cayeron los proyectiles que volaron los vidrios de su apartamento. “No nos lo esperábamos. No pensábamos que Ucrania y Rusia no fueran a llegar a un acuerdo finalmente. No pensé que iba a haber un conflicto. Yo creía que nuestro presidente y el ruso eran inteligentes y prudentes”, concluyó.

El anuncio de Putin avivó el conflicto en esta región separatista del este de Ucrania, donde ya han muerto 14.000 personas desde 2014 y donde se suceden violaciones a la tregua impuesta por los acuerdos de Minsk de 2015.

La crispación golpeó también a los mercados bursátiles asiáticos que cerraron en baja y los europeos iniciaron la operativa con pérdidas, en cambio el petróleo cotiza al alza.

*Con información de AFP.