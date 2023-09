Se confirma reunión bilateral entre presidentes de México y Colombia en medio de una gira internacional, ¿qué temas se discutirán?

Por lo pronto la cancillería colombiana no ha suministrado información detallada sobre las actividades del presidente de México en nuestro país pues la agenda final no la ha compartido el ministerio de Relaciones Exteriores.

Detalles de la gira en Colombia y Chile

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Alicia Bárcena, exsecretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) visitará Colombia después de ser elegida como canciller de México | Foto: NurPhoto via Getty Images

No pasará por Perú

El mandatario mexicano aseguró que el trayecto que cumplirá la ruta Bogotá- Santiago de Chile, no pasará por Perú y no solicitará cruzar su espacio aéreo en ningún momento.

“Como no queremos que nos hagan una majadería porque, como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo, vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile”, aseguró.