“No vamos a invadir a México”: Senador estadounidense, autor de polémico plan antidrogas, se despacha contra López Obrador

El senador republicano Dan Crenshaw ha sido blanco de críticas recientemente, luego de que presentara una iniciativa que incluía el uso del ejército de Estados Unidos en la lucha contra los carteles mexicanos que introducen fentanilo a ese país.

En particular, una de las reacciones más airadas de la propuesta vino de parte del propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien afirmó que la propuesta es violatoria del derecho internacional y que México “no es una colonia de Estados Unidos”.

En entrevista para el diario El País, de España, el congresista quiso aclarar su visión sobre este importante tema, ya que Estados Unidos afronta una grave crisis de salud pública a causa del fentanilo y está buscando maneras de frenar que la droga se siga distribuyendo sin control en su territorio.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que la propuesta de Crenshaw es violatoria del derecho internacional y que México “no es una colonia de Estados Unidos”. | Foto: getty images

En cuanto a López Obrador, Crenshaw afirmó que él “sabe que no vamos a invadir a México. Él no es un tipo bobo. No sé por qué me atacó. No sé si sea bueno para su partido o para su política”.

También expresó que el mandatario mexicano sabe que “no estamos hablando de operaciones unilaterales en México. Y los demócratas saben eso también. Son unos mentirosos. Por eso quería hablar. Quiero que la gente sepa exactamente de qué estamos hablando, de una alianza, de cooperación”.

El senador recordó que los carteles de la droga de México son los más letales del mundo, los equiparó a grandes ejércitos y afirmó que tienen más dinero que grupos terroristas como Isis y Al-Qaeda.

Más bien, aclaró, “si vamos a ayudar a México, va a ser con una relación entre los militares. Es un paso legal, simplemente para que podamos cooperar con el ejército mexicano si nos invitan. Ese es el segundo paso. López Obrador tiene que pedir ayuda. No entiendo por qué AMLO reaccionó así contra mí. Yo nunca dije que íbamos a invadir a México. Esas son tonterías”.

Estados Unidos está empeñado en impedir que el fentanilo siga entrando a su territorio desde México. | Foto: El Colombiano

También aludió al hecho de que, a pesar de ser vecinos, Estados Unidos y México no tienen un programa de cooperación: “¿Por qué? Porque AMLO no quiere. No entiendo. Habla de hacer campaña contra mí en la próxima elección, lo que, por cierto, es ilegal y me hace reír un poquito. No es como uno debe hablar con un aliado. México y Estados Unidos lo son. México y, especialmente, Texas son aliados muy cercanos. Tenemos una cultura y una historia cercanas. Todos estamos en el mismo equipo”.

El político también dijo que López Obrador “cree que no tiene un problema con el fentanilo. Todos sabemos que eso no es cierto y que hay mucho fentanilo en México, no solo en las drogas ilegales, sino también en las farmacias. Hay fentanilo por todas partes”.

Crenshaw, quien cree que la lucha contra las drogas es un problema de seguridad nacional, habló también del significado del consumo en esta problemática.

Crenshaw cree que el consumo se usa como pretexto para no hacer nada contra los que producen y venden las drogas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Más exactamente, criticó cómo se toma ese aspecto como un pretexto para no hacer nada.

“Se enfocan en un problema que es imposible de solucionar, porque estás lidiando con la naturaleza humana. Que me digan cómo cambiar la naturaleza humana y estoy seguro de que haremos mucho dinero. Pero no podemos cambiar eso. La gente quiere autodestruirse, se hace adicta, es un problema mucho mayor. Y no voy a permitir que esto se use como una excusa para no hacer nada contra quienes realmente crean el problema”, le manifestó el congresista a El País.

Crenshaw también expresó su preocupación porque la lucha contra las drogas se enfoca en los capos y soslaya a los intermediarios.